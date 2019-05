Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Aurubis nach zuletzt schwacher Kursentwicklung von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 40 Euro belassen. Die Kupferhütte sei stark auf Europa ausgerichtet, wo die Ökonomen von Goldman im zweiten Halbjahr mit einer Erholung rechneten, schrieb Analyst Eugene King in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Folglich könnten sich auch die Gewinne des MDax-Konzerns erholen. Die Aktie sei nach dem jüngsten Ausverkauf günstig bewertet./ajx/la

