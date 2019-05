Per Interview in N-tv hält Friedrich Merz die Kanzlerschaft für völlig offen und damit ist das Rennen um das Kanzleramt eröffnet. Nach Berliner Meinung nicht ohne Grund formuliert und vor dem Hintergrund, dass AKK sowohl in der Partei als auch in der Fraktion keine Mehrheit mehr hat. Das ist zwar nicht sicher, aber hinlänglich realistisch. Spannend wird es erst einen Tag nach der Europawahl, doch die Märkte werden diesen Sachverhalt einzupreisen versuchen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info