The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A286W1 ERSTE GR.BK. 19/34 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSWY7 TERRAGON ANL 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2TR8W8 NIEDERS.SCH.A.19/29 A.888 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AJK0 DZ BANK CLN E.9677 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB18Q8 NRW.BANK IS.A.18Q 19/49 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB1390 LDSBK.SAAR PF.R.139 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB8163 LDSBK.SAAR IHS S.816 BD01 BON EUR N

CA XFRA DK0030444401 KONGENSGADE 19/20 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013419736 CARREFOUR 19/27 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US03040WAU99 AME.WAT.CAP. 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US03040WAV72 AME.WAT.CAP. 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US209111FV01 CONS.EDISON 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US817565BZ69 SERVICE CORP. INTL 2022 BD02 BON USD N

CA XFRA US817565CB82 SERVICE CORP. INTL 2024 BD02 BON USD N

CA XFRA US817565CD49 SERVICE CORP. INTL 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US817565CE22 SERVICE INTL. 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1843437465 CONSUS R.ESTATE 24 REG.S BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1918761997 COSMO PHARMA 18/23 CV BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1992918661 EG GLBL FIN. 19/24 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1993969515 SAMHALLSBYG. 19/25 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1995620967 SPAREBANK 1B 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA VUT XFRA AU000000ACB7 A-CAP ENERGY LTD. EQ00 EQU EUR N

CA 3ASA XFRA BMG0750W2037 AXOVANT GENE TH.DL-,00001 EQ00 EQU EUR N