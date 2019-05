FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

17M XFRA US60786M1053 MOELIS+CO. A DL-,01 0.446 EUR

9GR XFRA SE0006288015 GRANGES AB (PUBL) 0.298 EUR

PM6 XFRA JE00B6T5S470 POLYMETAL INTL PLC 0.277 EUR

2BU XFRA SG2E67980267 BUMITAMA AGRI LTD 0.013 EUR

0IB XFRA US46146L1017 INVESTORS BANCORP (NEW) 0.098 EUR

NXZ XFRA US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GR.A DL-,01 0.402 EUR

L6BA XFRA ES0168675090 LIBERBANK S.A. EO -,02 0.007 EUR

IF6N XFRA US4586653044 INTERFACE INC. DL-,10 0.058 EUR

77S XFRA US80283M1018 SANTAND.CONS.USA HL.DL-01 0.179 EUR

2G5 XFRA GB00BZ02Q916 GOCOMPARE.COM GRPLS-,0002 0.009 EUR

0CT XFRA GB00BLY2F708 CARD FACTORY PLC LS-,01 0.074 EUR

NBFB XFRA SE0000109811 NOLATO AB B SK 25 1.303 EUR

S0V XFRA US8115431079 SEABOARD CORP (DEL.) DL 1 2.008 EUR

2I5 XFRA GB00BYXJC278 IBSTOCK PLC LS -,01 0.076 EUR

AF72 XFRA GB00B6XZKY75 A.G. BARR LS-,04167 0.148 EUR

1WR XFRA US96145D1054 WESTROCK CO. DL-,01 0.406 EUR

BIRG XFRA IE00BD1RP616 BK OF IRELD GRP EO 1 0.160 EUR

2GW XFRA US3914161043 GREAT WESTERN BANCO.DL-01 0.268 EUR

HNRB XFRA US4106931052 HANN.RUECKV.SE ADR 1/2/ON 2.615 EUR

5M8 XFRA US56155L1089 MAMMOTH ENER.SVCS DL-,01 0.112 EUR

G4K XFRA US37946R1095 GLOBAL PARTNERS LP UTS 0.455 EUR

JPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.169 EUR

TE1 XFRA US09073M1045 BIO-TECHNE CORP. DL-,01 0.286 EUR

ABU XFRA US0144911049 ALEXANDER + BALDWIN 0.147 EUR

BB3 XFRA US11373M1071 BROOKLINE BANCORP. (DEL.) 0.098 EUR

355 XFRA US29278D1054 ENEL CHILE SA ADR REGS/50 0.176 EUR

L5E XFRA SE0001852419 LINDAB INTERNATIONAL AB 0.163 EUR

4II XFRA SE0009664253 INSTALCO INTRESSENTER A 0.140 EUR

2HW XFRA SE0000101297 BERGS TIMBER AB B SK 5 0.009 EUR

U3I XFRA SE0001824004 G5 ENTERTAINMENT AK 0.233 EUR

SG9 XFRA IM00BF0FMG91 STRIX GROUP PLC LS -,01 0.055 EUR

NA8 XFRA NO0004895103 NTS ASA NK 1 0.153 EUR

XFRA DE000HLB4T33 LB.HESS.-THR.IS.18/33 0.000 %

HSI XFRA US4228191023 HEIDRICK+STRUG.INTL DL-01 0.134 EUR

9SI XFRA US8542311076 STANDEX INTL CORP. DL1,50 0.179 EUR