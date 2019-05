FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2XA XFRA GB00BMSKPJ95 AA PLC LS -,001 0.016 EUR

NWT XFRA US9497461015 WELLS FARGO + CO.DL 1,666 0.402 EUR

WAO XFRA US9388241096 WASHINGTON FED. DL 1 0.179 EUR

WMT XFRA US9311421039 WALMART DL-,10 0.473 EUR

WB2 XFRA US9297401088 WABTEC CORP. DL-,01 0.107 EUR

SNS XFRA US8354951027 SONOCO PROD. CO. 0.384 EUR

SSF XFRA US81725T1007 SENSIENT TEC DL-,10 0.321 EUR

SG6 XFRA US81663A1051 SEMGROUP CORP. A DL-,01 0.422 EUR

RLS XFRA US7757111049 ROLLINS INC. DL 1 0.094 EUR

RLD XFRA US7496601060 RPC INC. DL-,10 0.045 EUR

PFE XFRA US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 0.321 EUR

PAR XFRA US7010941042 PARKER-HANNIFIN DL-,50 0.785 EUR

PPQ XFRA US6935061076 PPG IND. INC. DL 1,666 0.428 EUR

OLN XFRA US6806652052 OLIN CORP. DL 1 0.179 EUR

JT5 XFRA US6247581084 MUELLER WAT.PROD.A DL-,01 0.045 EUR

LMO XFRA US5367971034 LITHIA MOTORS INC. A 0.268 EUR

IBM XFRA US4592001014 INTL BUS. MACH. DL-,20 1.446 EUR

GAB XFRA US3738651047 GERMAN AMERICAN BANCORP 0.152 EUR

NER XFRA US29274F1049 ENEL AMERICAS SA ADR/50 0.314 EUR

EPN XFRA US29244T1016 ENEL GENERACION CL ADR/30 0.450 EUR

63DA XFRA US2515421061 DEUTSCHE BOERSE ADR 1/10 0.272 EUR

CTO XFRA US22160K1051 COSTCO WHOLESALE DL-,005 0.580 EUR

CB1A XFRA US21036P1084 CONST.BRANDS A DL-,01 0.669 EUR

KIJ XFRA US20605P1012 CONCHO RESOURCES DL-,001 0.112 EUR

L3XB XFRA US15234Q2075 CENTRAIS EL.BR.EL. ADR 1 0.184 EUR

L3XC XFRA US15234Q1085 CENTRAIS EL.BR.EL.PFD ADR 0.316 EUR

CDH1 XFRA US1506022094 CEDAR REALTY TR.NEW DL-06 0.045 EUR

QIT1 XFRA US1255818015 CIT GROUP INC. NEW DL-,01 0.312 EUR

BCO XFRA US0970231058 BOEING CO. DL 5 1.834 EUR

BSU XFRA US0556221044 BP PLC SP.ADR/6 DL -,25 0.540 EUR

APK XFRA US0309751065 AMERIGAS PARTNERS L.P. 0.848 EUR

ADWA XFRA US0296831094 AMER. SOFTWARE A DL-,10 0.098 EUR

AEP XFRA US0255371017 AMER. EL. PWR DL 6,50 0.598 EUR

ALVA XFRA US0188051017 ALLIANZ SE ADR 1/10/O.N. 0.907 EUR

K90 XFRA SE0002683557 LOOMIS AB SERIES B 0.931 EUR