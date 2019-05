FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

UL1 XFRA US90385D1072 ULTIMATE SOFTWARE DL-,01

CENB XFRA GB00B033F229 CENTRICA LS-,061728395

BPE5 XFRA GB0007980591 BP PLC DL-,25

EUQ XFRA FR0000121121 EURAZEO SE

MUM XFRA DE0006580806 MENSCH UND MASCH.O.N.

AXZA XFRA AU000000AMC4 AMCOR LTD

0M11 XFRA CA8428131079 SOUTHERN ENERGY CORP.

1PC XFRA CNE100001ZT0 LEGEND HLDGS CORP. H YC 1

3M2 XFRA IM00BHY3RF70 MANX TELECOM PLC LS-,002

H2X3 XFRA BMG4593F1389 HISCOX LTD LS-,065

2I4 XFRA SE0000514408 TAGMASTER AB SK -,10

FEY1 XFRA US35952H5028 FUELCELL ENERGY DL-,0001

XFRA BMG0750W1047 AXOVANT GENE TH.DL-,00001

29U XFRA JE00BYVWJZ03 TRUFIN PLC