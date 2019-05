lm group gibt Beschlüsse der lastminute.comN.V.

Generalversammlung bekannt

Amsterdam / Chiasso, 9. Mai 2019 - lm group, ein führender europäischer Online-Anbieter für Reisen und Freizeit, gab heute bekannt, dass die lastminute.com N.V. Generalversammlung der Empfehlung des Unternehmens gefolgt ist und alle Mitglieder des Verwaltungsrats für 2019 wiedergewählt hat.

Die Abstimmungsresultate und das Versammlungsprotokoll finden sich auf der Unternehmenswebsite: https://lmgroup.lastminute.com/investor-relations/corporate-governance/shareholders-meetings.aspx (https://lmgroup.lastminute.com/investor-relations/corporate-governance/shareholders-meetings.aspx)

Über lm group (https://lmgroup.lastminute.com/)

lm group zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Online-Reisegeschäft und führt ein Portfolio bekannter Marken wie lastminute.com (https://lmgroup.lastminute.com/), Volagratis (https://www.volagratis.com/), Rumbo (https://www.rumbo.es/), weg.de (https://www.weg.de/), Bravofly (https://www.bravofly.com/), Jetcost (https://www.jetcost.com/) und Hotelscan (https://hotelscan.com/de). Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, als wichtigstes und inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von Reisenden zu bereichern. Jeden Monat erreicht die Gruppe über ihre Websites und mobilen Apps (in 17 Sprachen und 40 Ländern) 45 Millionen Besucher, die ihre Reise- und Freizeiterlebnisse bei uns suchen und buchen. Über 1'200 Mitarbeitende, die uns als Arbeitgeber schätzen, stellen unserem Zielpublikum ein umfassendes und inspirierendes Angebot aus Produkten und Dienstleistungen rund um das Reisen zur Verfügung. lastminute.com (https://lmgroup.lastminute.com/) N.V ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN.

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Wir weisen darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen und mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aus verschiedenen Gründen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. lastminute.com group ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren.