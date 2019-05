Hamburger Hafen und Logistik AG: HHLA steigert erneut Umsatz und Profitabilität DGAP-News: Hamburger Hafen und Logistik AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Hamburger Hafen und Logistik AG: HHLA steigert erneut Umsatz und Profitabilität 09.05.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 9. Mai 2019 Veröffentlichung Zwischenmitteilung Januar - März 2019 HHLA steigert erneut Umsatz und Profitabilität * Konzernumsatz steigt um 10,3 Prozent, operatives Konzernergebnis (EBIT) um 24,5 Prozent * Deutlicher Anstieg des operativen Ergebnisses für das Gesamtjahr erwartet * Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath: "Die erzielten Ergebnisse sind eine gute Grundlage, um die von uns prognostizierten Jahresziele zu erreichen." Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2019 gestartet. In einem herausfordernden Marktumfeld konnten in den ersten drei Monaten Umsatzerlöse und operatives Ergebnis stark gesteigert und die Profitabilität nochmals verbessert werden. Der Containerumschlag stieg, auch dank der erfolgreichen Integration des im letzten Jahr erworbenen estnischen Terminalbetreibers HHLA TK Estonia, leicht an. Die sehr positive Geschäftsentwicklung beim Containertransport und bei der Immobilienbewirtschaftung führten zu einem Umsatz von 347,6 Mio. Euro (+ 10,3 Prozent). Das Betriebsergebnis (EBIT) lag weit über dem Vorjahr und legte um 11,8 Mio. Euro bzw. 24,5 Prozent auf 59,7 Mio. Euro zu. Effekte aus der erstmaligen Anwendung des IFRS 16 machten davon lediglich ein Plus von 3,5 Mio. Euro aus. Angela Titzrath, HHLA-Vorstandsvorsitzende: "Die im ersten Quartal erreichten Ergebnisse sind eine gute Grundlage, um die von uns prognostizierten Jahresziele zu erreichen. Dazu intensivieren wir unsere Anstrengungen, um unsere auf die Stärkung der Gestaltungskraft und Zukunftsfähigkeit ausgerichtete Strategie konsequent umzusetzen. Wir werden von unseren Kunden an unserem Leistungsversprechen gemessen. Daher arbeiten wir kontinuierlich an der weiteren Verbesserung von Produktivität, Qualität und Zuverlässigkeit." Teilkonzern Hafenlogistik: Geschäftsentwicklung Januar - März 2019 Im börsennotierten Teilkonzern Hafenlogistik stiegen der Umsatz in den ersten drei Monaten um 10,6 Prozent auf 339,8 Mio. Euro und das operative Ergebnis (EBIT) um 26,1 Prozent auf 55,7 Mio. Euro stark an. Die EBIT-Marge erhöhte sich um 2,0 Prozentpunkte auf 16,4 Prozent. Im Segment Container konnte die Mengenentwicklung leicht um 2,2 Prozent auf 1.865 Tsd. Standardcontainer (TEU) gesteigert werden. Hierzu trug insbesondere die positive Entwicklung der internationalen Terminals in Tallinn und Odessa bei. Die Umsatzerlöse im Segment konnten in den ersten drei Monaten gegenüber 2018 um 4,8 Prozent auf 200,9 Mio. Euro gesteigert werden. Ursachen hierfür waren ein temporärer Anstieg der Lagergelder sowie eine erneute Steigerung des Bahnanteils. Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 Mio. Euro bzw. 15,6 Prozent auf 37,8 Mio. Euro. Von diesem Anstieg sind 2,6 Mio. Euro auf die Anwendung von IFRS 16 zurückzuführen. Die EBIT-Marge stieg um 1,7 Prozentpunkte auf 18,8 Prozent. Im Segment Intermodal konnten die HHLA-Transportgesellschaften im ersten Quartal 2019 stark zulegen. Mit einem Plus von 13,7 Prozent stieg der Containertransport auf 398 Tsd. Standardcontainer (TEU). Getragen wurde die Entwicklung durch das Wachstum sowohl der Bahn- als auch der Straßentransporte. Die Bahntransporte legten verglichen mit dem Vorjahr um 14,7 Prozent auf 310 Tsd. TEU zu. Nach einem schwachen Vorjahresquartal erholten sich die Straßentransporte aufgrund des starken Anstiegs der Zustellverkehre und konnten in einem schwierigen Marktumfeld um 10,1 Prozent auf 88 Tsd. TEU zulegen. Die Umsatzerlöse lagen mit 123,9 Mio. Euro um 22,0 Prozent über dem Vorjahreswert. Im Wesentlichen führten ein erneut leicht gestiegener Bahnanteil am Gesamtaufkommen in Verbindung mit einer günstigen Struktur der Ladungsströme und längeren Transportdistanzen zu dieser starken Umsatzentwicklung. Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich aufgrund der positiven Mengen- und Umsatzentwicklung um 35,1 Prozent auf 25,3 Mio. Euro. Daneben ermöglichte die Senkung der Trassenpreise in Deutschland eine weiter steigende Auslastung der Zugsysteme. Die Anwendung von IFRS 16 hatte für die positive Entwicklung des EBIT keine wesentliche Bedeutung. Teilkonzern Hafenlogistik: Ausblick Durch die Übernahme von Nordamerikadiensten und die Einbeziehung der erstmals ganzjährig konsolidierten Umschlagmengen des Containerterminals HHLA TK Estonia geht die HHLA für das Jahr 2019 von einem insgesamt leichten Anstieg des Containerumschlags aus. Beim Containertransport wird ebenfalls ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr erwartet. Auf Konzernebene sollte dies im Umsatz zu einem leichten Anstieg führen. Für das Betriebsergebnis (EBIT) des Teilkonzerns Hafenlogistik wird im Jahr 2019 eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr erwartet, die zu einem Großteil auf die ab 2019 veränderte Leasingbilanzierung (IFRS 16) zurückzuführen ist. Die Ergebnisentwicklung des Teilkonzerns wird dabei maßgeblich durch die Segmente Container und Intermodal bestimmt. Im Segment Container wird eine stabile EBIT-Entwicklung auf dem Niveau des Vorjahres, im Segment Intermodal ein deutlicher Anstieg erwartet. Teilkonzern Immobilien: Geschäftsentwicklung Januar - März 2019 und Ausblick Die HHLA-Immobilien in der historischen Speicherstadt und auf dem Fischmarktareal konnten ihre positive Umsatzentwicklung im ersten Quartal 2019 fortsetzen. Die bereits im Vorjahr auf weitgehender Vollvermietung der beiden Quartiere basierenden Umsatzerlöse wurden im Vorjahresvergleich erneut moderat um 3,5 Prozent auf 9,8 Mio. Euro gesteigert. Bei leicht gestiegenem Instandhaltungsvolumen ist der Anstieg des Betriebsergebnisses (EBIT) um 6,4 Prozent auf 3,9 Mio. Euro im Wesentlichen auf die Anwendung des IFRS 16 zurückzuführen. Das Betriebsergebnis (EBIT) im Teilkonzern Immobilien wird aufgrund geplanter, nicht aktivierungsfähiger Großinstandhaltungen für das Jahr 2019 im Bereich von 15 Mio. Euro erwartet. Wesentliche Kennzahlen HHLA-Konzern in Mio. EUR 1-3 | 1-3 | Verände- 2019 2018 rung Umsatzerlöse 347,6 315,2 10,3 % EBITDA 98,4 77,8 26,5 % EBITDA-Marge in % 28,3 24,7 3,6 PP EBIT 59,7 47,9 24,5 % EBIT-Marge in % 17,2 15,2 2,0 PP Ergebnis nach Steuern 38,4 32,8 16,9 % Ergebnis nach Steuern und Anteilen anderer 29,4 23,7 24,3 % Gesellschafter ROCE in % 13,8 14,5 -0,7 PP 31.03.2019 31.12.2018 Veränderung Eigenkapitalquote in % 21,9 31,2 -9,3 PP Anzahl der Beschäftigten 6.002 5.937 1,1 % Teilkonzern Hafenlogistik 1,2 in Mio. EUR 1-3 | 1-3 | Verän- 2019 2018 de- rung Umsatzerlöse 339,8 307,3 10,6 % EBITDA 92,7 72,9 27,2 % EBITDA-Marge in % 27,3 23,7 3,6 PP EBIT 55,7 44,2 26,1 % EBIT-Marge in % 16,4 14,4 2,0 PP Ergebnis nach Steuern und Anteilen anderer 27,2 21,6 26,2 Gesellschafter % Ergebnis je Aktie in EUR ³ 0,39 0,31 26,2 % 1 Vor Konsolidierung zwischen den Teilkonzernen 2 A-Aktien, börsennotiert ³ Unverwässert und verwässert Segment Container in Mio. EUR 1-3 | 2019 1-3 | 2018 Veränderung Umsatzerlöse 200,9 191,7 4,8 % EBITDA 61,9 53,1 16,5 % EBITDA-Marge in % 30,8 27,7 3,1 PP EBIT 37,8 32,7 15,6 % EBIT-Marge in % 18,8 17,1 1,7 PP Containerumschlag in Tsd. TEU 1.865 1.824 2,2 % Segment Intermodal in Mio. EUR 1-3 | 2019 1-3 | 2018 Veränderung Umsatzerlöse 123,9 101,6 22,0 % EBITDA 34,8 25,1 38,3 % EBITDA-Marge in % 28,1 24,8 3,3 PP EBIT 25,3 18,7 35,1 % EBIT-Marge in % 20,4 18,4 2,0 PP Containertransport in Tsd. TEU 398 350 13,7 % 