Mit dem Verkauf der Handelskette Real endet der jahrelange Großumbau des Metro-Reichs - eine Ära voller Grabenkämpfe und Konflikte. Das Protokoll einer Konzernschmelze.

Bässe wummern, Applaus brandet auf. Wenig später strömen die ersten Turnschuhträger hinaus zu den Kaffeetischen. Habt ihr das gesehen, raunt Metro-Chef Olaf Koch seinen Presseleuten zu, wie die mitgegangen sind? 250 Führungskräfte und Nachwuchsmanager hat Koch kurz vor Ostern zum Leadership Boot Camp 2019 in einem früheren Stahlwerk am Rande Düsseldorfs versammelt. Am Eingang hat man ihnen Sneaker in die Hände gedrückt. Nun schlappen die Top-Manager des Handelsriesen in weißen Adidas-Tretern mit Metro-Logo durch die alte Werkshalle.

Auch Koch trägt sie zum dunkelblauen Anzug. Für ein Unternehmen in Bewegung sollen die Schuhe stehen und nebenbei einen Hauch Zusammengehörigkeit vermitteln, in einem Konzern, in dem sich in den vergangenen Jahren fast alles geändert hat: Die Kaufhof-Warenhäuser veräußerte Koch, die Elektronikhändler Media Markt und Saturn spaltete er ab. Nun folgt der nächste, der finale Schritt: der Verkauf der Real-Supermärkte.

Ein Konsortium um den auf Handelsimmobilien spezialisierten Investor Redos steuert auf eine Übernahme von Real zu. Läuft alles nach Plan, wird Metro bald ein reiner Betreiber von Großhandelsmärkten sein, befreit vom Ballast - und Glanz - früherer Jahre. Es ist der Abschluss des wohl radikalsten Konzernumbaus im deutschen Handel, eines Manövers, das Metro auf den profitablen Kern konzentrieren soll - das einst größte deutsche Handelshaus aber die Dax-Mitgliedschaft kostet und Großaktionär Haniel nah an den Abgrund bringt.

Dabei scheint alles perfekt durchdacht, als vor zwölf Jahren die Konzernschmelze beginnt.

Die Wette

Düsseldorf, 31. August 2007: In einer Ecke des Arbeitszimmers im neunten Stock der Düsseldorfer Metro-Zentrale hockt eine drei Zentner schwere Buddha-Statue aus Vietnam, die jeden Besucher des Vorstandschefs selbstzufrieden angrinst. Hans-Joachim Körber hat die Figur aufstellen lassen. In Asien sieht der Metro-Chef schließlich die Zukunft des Handelsriesen. Seine engen Mitarbeiter erinnert der Buddha bisweilen eher an die Art ihres Chefs, Strategievorschläge seiner Großaktionäre wegzulächeln. Als Körber an diesem Freitagmorgen einen Anruf seines Aufsichtsratsvorsitzenden Eckhard Cordes entgegennimmt, dürfte er geahnt haben, dass es damit vorbei ist.

Cordes hatte im Jahr davor den Chefposten des Metro-Großaktionärs Haniel übernommen und schnell deutlich gemacht, dass er Handlungsbedarf sieht bei der wichtigsten Beteiligung der Revierdynastie. Der drahtige Manager stand zuvor 30 Jahre lang in Diensten des Autokonzerns Daimler, hatte dort die Großdeals mit Mitsubishi und Chrysler eingefädelt. Sein Wechsel zu Haniel verblüffte die Branche, schließlich war der Clan in seiner über 250-jährigen Historie nicht durch forsche Transaktionen aufgefallen. Ruhig und bedächtig hatte die Großfamilie vom Stammsitz in Duisburg-Ruhrort aus ihr Vermögen gemehrt, Kriege, Inflation und Hungersnöte überstanden und sich meist dezent im Hintergrund gehalten. Das ändert sich nun. Denn im Verborgenen hat die Investmentbank Goldman Sachs für Haniel Metro-Aktien erworben. Im Verbund mit dem zweiten Großaktionär, der Familie Schmidt-Ruthenbeck, kann Haniel die Kontrolle übernehmen. Rund drei Milliarden Euro kostet Haniel die Aufstockung, die der Clan großteils auf Pump finanziert.

Als Cordes sich bei Körber meldet, steht die neue Mehrheit, kurz darauf folgt die offizielle Mitteilung. Es seien "die Voraussetzungen geschaffen, um das Unternehmen aktiv dabei zu unterstützen, alle wertsteigernden Maßnahmen und strategischen Optionen zu prüfen, zu entscheiden und umzusetzen", heißt es. Im Klartext: Metro soll zerlegt werden.Düsseldorf, 1. November 2007: Für Körber gibt es in der neuen Konstellation keinen Platz: Cordes übernimmt den Job als Vorstandsvorsitzender, bleibt zugleich aber Chef bei Haniel. Und legt gleich los: Die Supermarktkette Extra, deren 245 Filialen bisher zum Metro-Reich gehören, wird verkauft. Er baut den Vorstand um und präsentiert bei der Vorstellung der Metro-Bilanz seinen Fahrplan für die Neuausrichtung. Der Kaufhof soll abgegeben werden, für Media Markt und Saturn wird ein Börsengang ausgelotet, Real bekommt eine Bewährungsfrist von zwei Jahren, um die Sanierung zu schaffen.

New York, 15. September 2008: Die US-Investmentbank Lehman Brothers bricht zusammen. Im Fernsehen sind Bilder von Bankern zu sehen, die Pappkartons mit ihren persönlichen Habseligkeiten aus der Zentrale an der Wall Street schleppen. In Düsseldorf wird klar, dass sich schnelle Verkäufe damit erledigt haben. Zu groß ist das Misstrauen der Banken, zu sehr sind Investoren darauf bedacht, ihr Geld zusammenzuhalten. Statt das Metro-Portfolio umzubauen, muss Cordes sparen - und startet Shape 2012. Das klingt wie ein Kurs im Fitnessstudio, und so ist es auch gemeint: Metro soll schlanker und fitter werden. Weltweit 15.000 Stellen will Cordes abbauen. Der mächtige Zentraleinkauf wird abgeschafft. "Das Unternehmen wird in entscheidenden Teilen vom Kopf auf die Füße gestellt", erklärt der Konzernchef. Dabei helfen soll ihm ein Vertrauter aus Daimler-Tagen.

Der Machtkampf eskaliert

Düsseldorf, September 2009: Olaf Koch, zuvor bei Daimler für E-Business zuständig, sorgt gleich für Aufsehen im Metro-Reich, was nicht nur an seinem kahl rasierten Schädel liegt. Schnell spricht sich herum, dass der neue Finanzchef freiwillig auf einen Chauffeur verzichtet und Economy fliegt. Auch sonst schlägt der 39-Jährige aus der Vorstandsart: Er liebt Independent Rock, spielt E-Gitarre. Bei Metro sieht er schnell die Schwächen eines "aufgeplusterten Konzerns". Shape soll das ändern. Das Problem: "Wir haben die Befehl-und-Gehorsam-Kultur unterschätzt", sagt Koch. Ist eine Zielvorgabe unrealistisch, wagt niemand, Stopp zu sagen. Immer neue Probleme tun sich auf, der Umsatz schwächelt, das Osteuropageschäft lahmt. Cordes will sich nun voll auf seinen Job bei Metro konzentrieren, heißt es offiziell. Den Chefposten bei Haniel übernimmt Jürgen Kluge, früherer Deutschlandchef der Unternehmensberatung McKinsey.

Jeder gegen jeden

Davos, 29. Januar 2010: Cordes rotiert: Besprechung folgt auf Besprechung beim Weltwirtschaftsforum in der Schweiz, abends gibt Cordes ein Essen in kleiner Runde. Kurz vor der Nachspeise stößt Kluge dazu. Der Metro-Chef und sein künftiger Aufsichtsratsvorsitzender demonstrieren Harmonie. Mit der Realität hat das wenig tun: "Lösen Sie sich von der Vorstellung", der Aufsichtsratsvorsitzende sei "der Vorgesetzte des Vorstands", hatte Cordes kurz nach Bekanntgabe der Haniel-Personalie verkündet. Der neue Haniel-Chef lässt seinerseits via Interview ausrichten: "Kluge Unternehmen kaufen am Ausgang einer Krise, die ungeschickten auf dem Höhepunkt des Booms." Es ist das Vorgeplänkel eines Machtkampfes zweier Manager, die in etwa so gut harmonieren ...

