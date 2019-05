TERRAGON AG: Zeichnungsfrist für Anleihe startet heute DGAP-News: TERRAGON AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Immobilien TERRAGON AG: Zeichnungsfrist für Anleihe startet heute 09.05.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. TERRAGON AG: Zeichnungsfrist für Anleihe startet heute * Jährlich fester Zins von 6,500 % * Emissionsvolumen der 5-jährigen Anleihe bis zu 20 Mio. Euro * Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 24. Mai 2019 Berlin, 9. Mai 2019 - Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der TERRAGON AG, ein auf Wohnen im Alter spezialisierter, bundesweit tätiger Projektentwickler. Voraussichtlich noch bis zum 14. Mai 2019 ist die 5-jährige Anleihe (ISIN DE000A2GSWY7, WKN A2GSWY) mit einem Nennbetrag von 1.000,00 EUR über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt zu erwerben. Das Emissionsvolumen für die TERRAGON Anleihe mit einem jährlichen festen Zinssatz von 6,500 % liegt bei bis zu 20 Mio. Euro. Die Notierungsaufnahme im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 24. Mai 2019 vorgesehen. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Das bereits seit 20 Jahren am Markt tätige Unternehmen hat deutschlandweit mehr als 2.000 Wohneinheiten erfolgreich entwickelt und zählt damit zu den markterfahrensten Spezialisten für Betreutes Wohnen in Deutschland. Mit dem Fokus auf das aussichtsreiche Marktsegment "Servicewohnen für Senioren" verfügt TERRAGON aktuell über in der Umsetzung befindliche Projekte mit einem Volumen von rund 340 Mio. Euro sowie ein zusätzliches jährliches Akquisitionspotential von rund 150 bis 200 Mio. Euro. Die bestehende große Angebotslücke sowie die demographische Entwicklung sichern sowohl auf Kunden- wie Investorenseite eine nachhaltig hohe Nachfrage nach hochwertigem, seniorengerechtem Wohnraum. Allein im Premiumsegment des "Servicewohnen für Senioren" beträgt das aktuell geschätzte Investitionspotential insgesamt rund 33 Mrd. Euro. Eckdaten zur TERRAGON Anleihe: Emissi- bis zu 20 Mio. Euro onsvolu- men: Zeich- 9. bis 14. Mai 2019, vorzeitige Schließung möglich nungs- frist: Zeich- Börse Frankfurt, über die Hausoder Direktbank nungsmög- lich- keit: ISIN / DE000A2GSWY7 / A2GSWY WKN: Stücke- 1.000 Euro lung/Min- destanla- ge: Zinssatz 6,500 % p.a. (Kupon): Lauf- 5 Jahre zeit: Zinszah- jährlich, erstmals zum 24. Mai 2020 lungen: Rückzah- 100 % lungskur- s: Covenant- u.a. Kündigungsrechte (Kontrollwechsel, Drittverzug, s: Darlehens-/Garantiegewährung an Dritte, Mindestliquidität), Ausschüttungsbegrenzung, Negativverpflichtung, Mindest-Konzern-Eigenkapital, Verpflichtung Kapitalmarktreporting Wertpa- Inhaber-Teilschuldverschreibung pierart: Börsen- Open Market, Frankfurter Wertpapierbörse segment: Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download unter: www.terragon-ag.de WICHTIGER HINWEIS Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Eine Entscheidung, in Schuldverschreibungen der TERRAGON AG zu investieren, sollte lediglich auf Basis des von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Wertpapierprospekts, der auf der Webseite der Emittentin unter https://www.terragon-ag.de veröffentlicht ist, getroffen werden. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Über TERRAGON: Die TERRAGON AG ist ein auf Wohnen im Alter spezialisierter, bundesweit tätiger Projektentwickler mit Fokus auf das attraktive Marktsegment "Servicewohnen". Das bereits seit 20 Jahren am Markt etablierte Unternehmen hat deutschlandweit mehr als 2.000 Wohneinheiten erfolgreich entwickelt und zählt zu den führenden Immobilienprojektentwicklern für Betreutes Wohnen in Deutschland. Mit ihrem erfahrenen Managementteam und ihrer datenbankbasierten bedarfsgerechten Standortanalyse verfügt die TERRAGON AG über eine hohe Wettbewerbsfähigkeit bei der Gestaltung und Steuerung aller Prozesse der Wertschöpfungskette von der Grundstücksakquisition, der Projektierung, der Planung, dem Bau bis zum Verkauf. Kontakt: Florian Kirchmann IR.on AG Mittelstrasse 12-14, Haus A 50672 Köln Tel.: +49 (0) 221 - 91 40 97 11 E-Mail: florian.kirchmann@ir-on.com 09.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.