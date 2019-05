Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Rückläufige Werbeerlöse und Investitionen haben den operativen Gewinn der Prosiebensat1 Media SE im ersten Quartal belastet. Der Umsatz legte dank des kräftigen Wachstums in der Produktions- und der Commerce-Sparte leicht zu. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen dank niedrigeren Sondereffekte und eines verbesserten Finanzergebnisses mehr. Die Prognose, die einen operativen Ergebnisrückgang sowohl im Gesamtjahr als auch im zweiten und dritten Quartal vorsieht, bestätigte der Medienkonzern.

Der Umsatz stieg im Auftaktquartal um 4 Prozent auf 913 Millionen Euro. Einen Rückgang von 8 Prozent wies das im Abstand größte Segment Entertainment auf, in dem Prosieben das lineare Fernsehen und digitale Unterhaltungsangebote bündelt. Neben der Entkonsolidierung von Maxdome und 7NX wirkten sich hier niedrigere Werbeerlöse aus.

So lagen die TV-Werbeerlöse und die gesamten Entertainment-Werbeeinnahmen im ersten Quartal etwa 4 Prozent unter Vorjahr. Vor allem der März war schwach, was auch dem späteren Ostertermin in diesem Jahr geschuldet war. Der Monat April war allerdings bei den Werbeerlösen positiv. In den ersten vier Monaten sanken die Entertainment-Werbeerlöse somit um 2 Prozent. Prosieben ist immer noch zu einem großen Teil von Werbeerlösen abhängig. Ende 2018 wurde mehr als die Hälfte des Umsatzes durch Werbung erzielt, davon 80 Prozent über TV-Werbung.

Die Tochter Nucom, zu der Portale wie Verivox, Parship und Mydays gehören und das Produktionsgeschäft Red Arrow, wiesen im ersten Quartal jeweils ein deutliches Umsatzplus auf.

Das bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), die zentrale Steuerungskennziffer des Konzerns, ging um 5 Prozent auf 190 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich verdiente Prosieben 122 Millionen Euro nach 27 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Konzernergebnis lag mit 94 Millionen Euro 1 Prozent über Vorjahr.

Im Gesamtjahr rechnet der Konzern weiterhin mit einem Anstieg des Umsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich und einer bereinigten EBITDA-Marge von 22 bis 25 Prozent nach 25,3 Prozent 2018.

Das operative Ergebnis und der Konzerngewinn dürften wie angekündigt von Investitionen im Segment Entertainment belastet werden. Diese dürften sich vor allem auf die ersten drei Quartale verteilen und zu "ausgeprägten Ergebnisrückgängen" führen. Das bereinigte EBITDA wird im Gesamtjahr voraussichtlich um einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag sinken.

Weil eine Prognose für den Werbemarkt schwierig sei, werde der Konzern seine Zielerreichung "durch ein kontinuierliches Kostenmanagement sowie Wachstums- und Monetarisierungsinitiativen im Entertainment-Segment unterstützen".

