FRANKFURT (Dow Jones)--Telefonica Deutschland hat einen starken Jahresstart erzielt und den Ausblick für 2019 bekräftigt. Der Telekomdienstleister konnte im ersten Quartal sowohl im Mobilfunk- als auch im Festnetzgeschäft Neukunden gewinnen. Die operative Marge zog spürbar an, was aber auch auf einen Bilanzierungseffekt zurückzuführen war.

In den drei Monaten erhöhte sich der um Regulierungseffekte bereinigte Umsatz laut Mitteilung um 1,3 Prozent auf 1,789 Milliarden Euro. Das bereinigte OIBDA kletterte deutlich überproportional um gut 29 Prozent auf 528 Millionen Euro. Zu Gute kam dem Unternehmen hier aber auch die Umstellung auf den Rechnungsstandard IFRS 16. Auf vergleichbarer Basis habe der Zuwachs bei 1,0 Prozent gelegen.

Die bereinigte operative Marge kletterte den weiteren Angaben zufolge auf 29,5 von 23,1 Prozent im Vorjahr. Der Verlust unter dem Strich stieg allerdings auch auf 107 Millionen von minus 82 Millionen Euro im Vorjahr. Zur Begründung verwies die Telefonica Deutschland Holding AG auf verkürzte Abschreibungszeiträume im Zuge des Abschlusses der Netzintegration.

"Wir sind stark ins Jahr gestartet und investieren nun weiter in unsere Infrastruktur, unsere Produkte und in die digitale Transformation unseres Geschäfts", so Telefonica-Deutschland-CEO Markus Haas.

Für das laufende Jahr peilt das Unternehmen weiter einen weitgehend unveränderten Umsatz an. Das OIBDA sieht Telefonica Deutschland dieses Jahr ebenfalls weitgehend unverändert, hier könne aber auch eine leicht positive Entwicklung drin sein.

May 09, 2019

