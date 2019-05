Zwolle, 09. Mai 2019 - RoodMicrotec N.V., einer der führenden unabhängigen Anbieter von Halbleiterbauelementen und begleitenden hochwertigen Dienstleistungen, kündigt heute seine Absicht an, eine langfristige Supply Chain-Partnerschaft mit CoreHW einzugehen. Das finnische Fabless-Halbleiterunternehmen, bietet hochmoderne, kundenspezifische IC-Turnkey-Lösungen, IP und Design-Services sowie eigene IC-Produkte an.

Herr Tomi-Pekka Takalo, CEO von CoreHW und Herr Martin Sallenhag, CEO von RoodMicrotec, haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, in der sie ihr Interesse an einer langfristigen Partnerschaft bekunden.

CoreHW wird die Ressourcen und Dienstleistungen von RoodMicrotec für die Backend-Fertigung von den von ihnen entwickelten und vermarkteten kundenspezifischen HF-, Analog- und Mixed-Signal-ICs sowie IC-Standardprodukten nutzen. RoodMicrotec hingegen wird die Testlösungen, einschließlich Testsoftware und Hardwareschnittstelle, entwickeln sowie, die Produktqualifizierung nach dem gewünschten Industriestandard und die Massenproduktion, einschließlich Wafer-Sortierung, Gehäusemontage, Endtest und End-of-Line-Dienstleistungen, durchführen.

Darüber hinaus wird RoodMicrotec CoreHW als Partner in sein Design-Partner-Netzwerk für ASIC Turnkey-Geschäfte aufnehmen, insbesondere für hochentwickelte Wireless-Anwendungen.

Diese Partnerschaft basiert auf den Kernkompetenzen beider Unternehmen und wird von beiden Seiten in vollem Umfang genutzt werden. RoodMicrotec und sein Netzwerk an Fertigungspartnern bilden eine solide Grundlage für eine wettbewerbsfähige Bereitstellung der hochentwickelten Produkte von CoreHW. Zudem erweitert die Firma ihre umfangreiche Liste der Supply Chain Partner um einen weiteren namhaften Kunden.

Martin Sallenhag sagt: "Wir freuen uns sehr über diesen wichtigen Schritt bei der Entwicklung einer dauerhaften und fruchtbaren Partnerschaft zwischen unseren Unternehmen. Wir werden nun über die detaillierten Bedingungen verhandeln, um noch im Jahr 2019 eine formelle Einigung zu erzielen."

Tomi-Pekka Takalo ergänzt: "Die Zusammenarbeit mit dem richtigen Partner für Backend-Fertigung und Supply Chain Services ist für uns von strategischer Bedeutung. Wir sind sehr zufrieden, RoodMicrotec als Partner für das zukünftige Wachstum unseres Unternehmens ausgewählt zu haben. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit zwischen unseren Unternehmen."

Über CoreHW

CoreHW ist ein Halbleiterunternehmen, das hochmoderne integrierte Schaltungen für Kunden weltweit entwickelt. CoreHW konzentriert sich auf die Entwicklung fortschrittlicher integrierter Schaltungen für die drahtlose Datenübertragung, Sensorschnittstellen und LoT. CoreHW hat seinen Sitz in Tampere, Finnland und seine Designzentren in Oulu, Turku und Helsinki.

Weitere Informationen zu CoreHW unter http://www.corehw.com

Über RoodMicrotec

RoodMicrotec ist ein führender unabhängiger Anbieter von Halbleiterbauelementen und Qualitätsdienstleistungen. Mit 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie ist RoodMicrotec als geschätzter Partner für viele Unternehmen weltweit etabliert. Das Unternehmen bietet Full-Turnkey-ASIC-Services für hochkomplexe Mikrochips, die vollständig auf die spezifischen Anwendungen einzelner Kunden zugeschnitten sind. In Zusammenarbeit mit starken Partnern steuert RoodMicrotec den gesamten Entwicklungs- und Produktionsfluss der ASICs in der gewünschten Stückzahl, von kleinen Mengen bis hin zu mehreren Millionen Stück pro Jahr. Die schlüsselfertige Lösung umfasst Projektmanagement, Wafertest, Montage, Endtest, Qualifikation, Logistik und Fehleranalyse. Alle Dienstleistungen entsprechen den Industrie- und Qualitätsanforderungen der Branchen Hochzuverlässigkeit, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Gesundheitswesen und Industrie. Der Hauptsitz von RoodMicrotec befindet sich in Zwolle, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland.

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite https://www.roodmicrotec.com

Weitere Informationen

Martin Sallenhag - CEO, Reinhard Pusch - COO, Arvid Ladega - CFO

Telefon: +31 38 4215216 Email: investor-relations@roodmicrotec.com Web: www.roodmicrotec.com

Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die englische Fassung Gültigkeit.

Diese Mitteilung enthält Informationen, die als Insider-Informationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der EU-Marktmissbrauchsverordnung gelten. Martin Sallenhag, Geschäftsführer und CEO des Unternehmens, ist für die Freigabe dieses Dokuments im Auftrag von RoodMicrotec verantwortlich.

Anhang