Eyecarrot sponsert den kanadischen Formel 3-Fahrer Logan Cusson, der sich auf dem Weg zu seinem nächsten Titel befindet

9. Mai 2019 - Eyecarrot Innovations Corp (Eyecarrot) (TSX-V: EYC | OTCQB: EYCCF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen den 19-jährigen Rennfahrer Logan Cusson aus Kanada sponsern wird. Logan ist derzeit als Challenger in der 2019 F3 Americas Series im Ligier JSF3 von Echelon Wealth Partners unterwegs, nachdem er sich zu Beginn des Jahres einen Formel 4-Titel in der Formula Pro USA Winter Series in Kalifornien gesichert hatte.

Wir freuen uns, mit Logan voll durchzustarten. Wir halten BinoviTM für einen integralen und einflussreichen Bestandteil seines Trainingsprogramms, um seine Sehfähigkeiten zu verbessern und zu erhalten. Im Rennsport können kleinste Änderungen eine immense Leistungssteigerung bedeuten. Wir freuen uns darauf, Ergebnisse zu sehen, sagte Adam Cegielski, President und CEO von Eyecarrot Innovations Corp.

Logan hatte im Vergleich zu seinen Mitbewerbern einen späten Start in den Rennsport. Mit 14 Jahren trat er in die Vereinsriege des Kartsports ein, stieg aber schnell in den nationalen und internationalen Rennsport auf. Logan ist der kanadische Vizemeister 2017 sowie Vizemeister der Rotax MAX Challenge im Jahr 2017, Teil der international renommierten Florida Winter Tour, und hat Kanada auch bei den Kart-Weltmeisterschaften vertreten.

Logan verkörpert den Geist eines Champions, da er alle Herausforderungen energisch in Angriff nimmt. 2018 wurde er für kurze Zeit mit Guillain-Barré-Syndrom ins Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde Logan einer Lumbalpunktion unterzogen, um ihn entlassen zu können; weniger als 24 Stunden später saß er wieder im Rennwagen und sicherte sich trotz deutlicher Schwäche infolge seiner neurologischen Erkrankung schließlich die Pole-Position in einem nationalen Rennen.

Mit der BinoviTM-Partnerschaft kann Logan sein Sehvermögen, insbesondere in den Bereichen Tracking und Scanning, kontinuierlich weiter verbessern. Dies ist ein Sport, bei dem ein Hundertstel oder gar ein Tausendstel einer Sekunde zählt und BinoviTM wird ein wichtiger Teil von Logans Leistungstraining sein, meinte David Cusson, LCR-Teammanager, CEO von Echelon Wealth Partners Inc.

Eyecarrot freut sich darauf, zum weiteren Erfolg von Logan Cusson beizutragen.

Über Logan Cusson Racing

Logan Cusson Racing (LCR) ist eine Gruppe von Profis, die sich mit gezielter Leistungsbereitschaft auf ihren jeweiligen Gebieten bemühen, ein übergreifendes Ziel zu erreichen: den Erfolg von Logan und der LCR-Marke zu fördern. Die Gründung von LCR im Jahr 2018 und die erste Saison im Motorsport waren nur ein weiterer Schritt auf das Ziel von Logan Cusson hin, ein führender IndyCar-Rennfahrer zu werden. Das Erfolgsmotto von LCR lautet Never Stop Pushing!

Über Eyecarrot Innovations Corp

Bei Eyecarrot steht gutes Sehvermögen im Vordergrund. Wir bemühen uns darum, Sehtherapie und Sports Vision Training durch eine verbesserte Technologie, bei der Software, Hardware, Daten sowie Expertenwissen und Erkenntnisse vereint werden, zugänglicher zu machen, um Patienten und Athleten weltweit zu helfen. Mit Binovi engagieren wir uns, die Zusammenarbeit zwischen Optikern, Therapeuten, Trainern und ihren Kunden zu maximieren. Unser Ziel ist es, als Grundlage für konstruktive Innovationen in der Sehtherapie und im Sports Vision Training zu dienen.

