Die am Morgen präsentierte Quartalsbilanz und die Charttechnik wirkten am Mittwoch Hand in Hand und trugen die Siemens-Aktie mit +4,56 Prozent auf Platz zwei der Tagesgewinner im DAX. Basis dieser Käufe waren zwei Dinge. Zum einen lagen zwar Umsatz und Auftragseingang im Rahmen der Erwartungen und nur leicht über dem Vorjahr, aber es blieb, vor allem als Nettogewinn gerechnet, deutlich mehr in der Kasse als gedacht.

