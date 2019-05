Die Performance, die die Nel-Aktie in den zurückliegenden Monaten auf das Börsenparkett gelegt hat, ist beeindruckend. Seit Erstempfehlung in einem Aktienreport liegt die AKTIONÄR-Empfehlung 200 Prozent im Plus. Inzwischen kommt Nel auf einen Börsenwert von über einer Milliarde Euro - und das bei einem erwarteten Jahresumsatz von gut 62 Millionen Euro. Doch dem Unternehmen gehört die Zukunft.

Den vollständigen Artikel lesen ...