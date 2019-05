Der Countdown für die Einführung neuer Strafzölle auf chinesische Importe in den USA läuft am Freitag ab und die Anleger gehen in Deckung. An der Wall Street tendierten die führenden Indizes am Vortag unverändert, doch in Asien überwiegen klar die roten Vorzeichen. In Frankfurt müssen die Investoren heute die Quartalszahlen unter anderem der Deutschen Telekom einordnen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

