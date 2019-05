Die verschärfte Rhetorik im Handelsstreit löst an den Märkten Verunsicherung aus. Im frühen Handel sind die Ölpreise am Donnerstag gefallen.

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel gefallen. Händler nannten die schärfere Rhetorik zwischen den USA und China als Grund. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,89 US-Dollar. Das waren 48 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um ...

