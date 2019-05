Trump, Telekom, Talanx - zahlreiche Quartalsbilanzen und die Entwicklungen im Handelsstreit bewegen am heutigen Donnerstag die Märkte.

Unternehmenszahlen sowie neue Turbulenzen im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgen für einen spannenden vorletzten Handelstag der Woche. Nach einem volatilen Verlauf am Vortag eröffnet der deutsche Leitindex am heutigen Donnerstag 0,67 Prozent im Minus bei 12.098 Punkten.

Am Mittwoch schloss der Dax mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 12.180 Zählern.

Das Auf und Ab im Handelsstreit zwischen den USA und China wirkt sich auf die Märkte aus. Nachdem Trump am Sonntag neue Zolldrohungen gegenüber China via Twitter verkündete, teilte er am Mittwoch mit, dass China wieder Einigungsbereitschaft zeige. Wenige Stunden später, nach Börsenschluss, revidierte der US-Präsident seinen Kurs und warf den Chinesen auf einer Wahlkampfveranstaltung in Florida vor, das Abkommen gebrochen zu haben. China droht mit Vergeltung.

Einzelwerte im Fokus

Bayer: Die Klägeranwälte im dritten Prozess um das glyphosathaltige Mittel Roundup haben die Jury aufgefordert, den Monsanto-Käufer Bayer mit einer Milliarde Dollar (890 Millionen Euro) zu bestrafen. Das wäre deutlich mehr als die 159 Millionen Dollar, zu denen Bayer in den ersten beiden Prozessen verurteilt wurde. Für Bayer ist der dritte Prozess enorm wichtig. Eine erneute Verurteilung von Monsanto dürfte den Druck auf die Bayer-Führung unter CEO Werner Baumann auf jeden Fall erhöhen.

Je mehr Verfahren die Deutschen verlieren, desto schwächer wird ihre Position im gesamten Glyphosat-Rechtskomplex und desto wahrscheinlicher werden außergerichtliche Vergleiche mit den Klägern, die Milliarden kosten könnten. Die Jury wird in den kommenden Tagen über ein Urteil entscheiden. Derzeit notiert die Bayer-Aktie 2,2 Prozent im Minus.

Telekom: Die Deutsche Telekom hat zu Jahresbeginn vor allem dank des boomenden US-Geschäfts operativ mehr verdient. Das um Sondereffekte und die neue Leasing-Bilanzierung bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg im ersten Quartal um 8,3 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro. Unter dem Strich belasteten bereits Kosten für die geplante milliardenschwere Übernahme des US-Mobilfunkrivalen Sprint.

Der Nettogewinn ging um gut 9 Prozent auf 900 Millionen Euro zurück. Der Umsatz kletterte um knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...