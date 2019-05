BERLIN (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat am Donnerstag das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gegen Kritik auch innerhalb der großen Koalition verteidigt. "Wir haben in vielen Bereichen, in vielen Regionen in Deutschland einen massiven Fachkräftemangel", sagte der SPD-Politiker dem Radiosender Bayern 2. "Wir wollen, dass unser Land weiter wirtschaftlich läuft und deshalb ist Fachkräftesicherung eine Frage der wirtschaftlichen Vernunft."

Der Bundestag berät am Donnerstag in erster Lesung das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, nachdem Nicht-EU Bürger mit einem Arbeitsvertrag und einer Qualifikation nach Deutschland einwandern dürfen. Das Gesetz sieht vor, den Zuzug von Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten zu erleichtern und so dem Fachkräftemangel in Deutschland entgegenzuwirken. Danach sollen Unternehmen nicht länger zu einer Vorrangprüfung verpflichtet sein, bei man nachweisen muss, dass kein deutscher Bewerber für die Stelle zur Verfügung steht. Auch innerhalb der Koalition hatte es Kritik gegeben, dass die neuen Arbeitskräfte Deutschen die Arbeit wegnehmen könnten.

Heil betonte, dass es in Deutschland in vielen Regionen schwierig sei, Handwerker oder auch Pflegekräfte und Bäcker zu finden. "Das ist eine handfeste Wachstumsbremse", so Heil.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2019 02:52 ET (06:52 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.