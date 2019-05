Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bremen (pts013/09.05.2019/08:55) - Wenn ein Buch "Mensch, Markt, Macht, Moral" betitelt wird, dann kann man schon einiges an Sprengstoff von seinem Inhalt erwarten. Wenn der Untertitel des Buches dann auch noch "Utopien töten mehr Menschen als der Markt" lautet, dann weiß man, der Autor will mit seinen Gedanken wirklich aufrütteln und zu neuem Denken anregen. Karl H. Grabbe war Zeit seines Lebens in vielen Bereichen der Wirtschaft, der Diplomatie und in der Politik aktiv. Seine Thesen zu den Problemen unserer Zeit sind erstaunlich, aufrührerisch und ganz und gar faszinierend. Nicht zuletzt zum Thema Political Correctness trifft er eine ganz klare und für vermeintliche Gutmenschen vernichtende Aussage. "Political Correctness ist die Religion der Naiven! Denn wahre Moral hängt nicht von leeren Worten ab, sondern von Taten, deren Risiko man selbst trägt und deren wirtschaftliche Grundlage man selbst erarbeitet, statt sich von anderen seine politisch korrekten Worthülsen finanzieren zu lassen. Schon Marx war ein Schmarotzer und ließ sich seine so kapital gescheiterten Thesen von den Einkünften des Kapitalisten Engels finanzieren, dessen Einkünfte wiederum von der Hände Arbeit der Fabrikarbeiter seines Vaters kamen. Marx hat den Neid des wirtschaftlich Unbegabten, der nicht einmal seinen eigenen Lebensunterhalt bestreiten konnte, als Marxismus konsolidiert. Heute erfolgt die Plünderung der Massen nicht durch Kapitalisten, sondern durch Administration und Politik, die den Staat als ihr Eigentum betrachten. Dagegen wende ich mich in meinem Buch." Ein Buch wie ein Bollwerk gegen tradierte wirtschaftspolitische Glaubenssätze! Grabbe zeigt die Grenzen menschlicher Logik auf, vor allem wenn es um die Beeinflussung der Massen durch die Politik geht. "Von Wahl zu Wahl beweist sich immer wieder die eingeschränkte Erkenntnisfähigkeit der Menschen. Unsere Demokratie wird von ihren Verwaltern in geradezu schamloser Weise demontiert und geplündert. Elbphilharmonie, Berliner Flughafen, allein die deutschen Beispiele sind endlos. Und niemanden stört es! Die Rechnung zahlt ja der Steuerzahler", so Grabbe. Das Buch "Mensch Markt Macht Moral - Utopien töten mehr Menschen als der Markt" ist im Verlag TWENTYSIX erschienen und im Buchhandel und bei Amazon erhältlich. Link zum Buch bei Amazon: https://cutt.ly/trO3q4 (Ende) Aussender: IH-Communications Ansprechpartner: Karl H. Grabbe E-Mail: epost@ewetel.net Website: denkstop.blogspot.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190509013

