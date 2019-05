Mit dem Closing der letzten Zukäufe und dem Abschluss mehrerer Finanzierungsverträge habe die Godewind Immobilien AG nach Darstellung von SMC-Research die erste Aufbauphase des Immobilienportfolios erfolgreich vollendet. Nun richte sich der Fokus auf die Hebung der in dem Portfolio steckenden Ertragspotenziale. Von der erfolgreichen Umsetzung dieser Pläne, die mit dem ersten großen Vermietungserfolg vielversprechend begonnen habe, erwartet der SMC-Analyst Adam Jakubowski hohe Zuwächse für den NAV und für das FFO-Ergebnis und somit auch hohes Kurspotenzial für die Aktie.

Die Godewind Immobilien AG habe in den letzten Wochen die erste Expansionsphase erfolgreich abgeschlossen und sowohl sämtliche bisherigen Immobilienkäufe geclosed als auch die hierfür erforderlichen Kreditverträge unterzeichnet.

Damit trage nun, beginnend mit Mai, das gesamte Portfolio zu den Mieteinnahmen bei, was laut SMC-Research schon allein für einen kräftigen Umsatzschub in 2019 sorgen werde. Doch die entscheidende Komponente des Geschäftsmodells liege nach Auffassung der Analysten in der Hebung der im Portfolio noch brachliegenden Ertragspotenziale, die sich in dem hohen erworbenen Leerstand sowie in Mieten unterhalb des jeweiligen Marktniveaus bemerkbar machen.

Dementsprechend richte sich der Fokus nach dem Abschluss der ersten Akquisitionsphase nun auf das Asset Management. Einen ersten großen Erfolg habe Godewind diesbezüglich bereits vermelden können. Mit der langfristigen Vermietung von mehr als 5 Tsd. qm im Frankfurt Airport Center an einen MDAX-Konzern werde der Leerstand des Objekts bereits wenige Monate nach der Übernahme mehr als halbiert, auf Portfolioebene sinke er allein hierdurch um 2 Prozentpunkte auf 26 Prozent.

Vor dem Hintergrund der großen Expertise des Teams und seines exzellenten Track-Records gehen die SMC-Research-Analysten davon aus, dass diesem Erfolg weitere folgen werden und rechnen für die nächsten Monate mit entsprechenden Meldungen.

Kann das Unternehmen wie versprochen liefern, wovon das Researchhaus ausgehe, erwarten die Analysten deutliche Zuwächse bei Gewinn, FFO und NAV je Aktie und damit ein hohes Potenzial auch für die Godewind-Aktie. Dieses schätzt SMC-Research anhand des DCF-Modells aktuell auf rund ein Drittel. Dementsprechend bestätigen die Analysten das Urteil "Buy" bei einem Kursziel von 5,15 Euro.

