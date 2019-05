Handelskonflikt als Spielverderber für Schwellenland-Aktien?

Ein Handels-Deal zwischen China und Amerika kommt doch nicht so schnell wie US-Präsident Trump immer wieder versprochen hat. Denn die Chinesen, die bei jedem Abkommen in ihren wirtschaftlichen Freiheitsgraden eingeschränkter als im Status Quo eines No Deals sind, kämpfen verbissen für ihre Interessen. Da Peking vermeintlich bereits gegebene Zugeständnisse zurückgenommen hat und nachverhandeln will, droht Trump nun im Extremfall mit einer Totalverzollung aller chinesische Exporte nach Amerika. Eine Handelsverschärfung bliebe nicht ohne Folgen für die Aktien der Länder Asiens und Südamerikas, die gemäß ihrem Status als Schwellenland in Krisensituationen grundsätzlich immer noch stärker in Mitleidenschaft gezogen werden als die der Industriestaaten. Doch es gibt auch klare Lichtblicke.

Friedensverhandlungen im Handelskrieg sind die einzig vernünftige Option

US-Präsident Trumps verschärfter Handelsprotektionismus - Erhöhung der bisherigen US-Zölle auf chinesische Importe über 200 Mrd. US-Dollar von zehn auf 25 Prozent und Androhung weiterer Zölle von 25 Prozent auf die restlichen Importe in Höhe von 325 Mrd. - muss auch durch die Brille seiner typischen Art der psychologischen Kriegsführung über Drohungen betrachtet werden, mit der er seinen größten Handelskonkurrenten gefügig machen will. Dennoch signalisiert Peking mit der planmäßigen Entsendung seines obersten Handelsdelegierten Liu He weiter Gesprächsbereitschaft. Dabei spielt natürlich auch das nicht reibungsfreie Konjunkturumfeld Chinas eine Rolle. Allerdings wird Peking nicht den Kotau machen und dem amerikanischen Druck ohne Gegenleistung nachgeben. Ohnehin geht auch Trump ein Risiko ein: Ein nachhaltiger Handelsstreit be- oder sogar verhindert den Absatz von Weizen, Mais und Sojabohnen in China. Die von Trump enttäuschten US-Farmer bei gleichzeitig fallenden Kursen amerikanischer Exportwerte an Wall Street machen die Wiederwahl Trumps im kommenden Jahr unwahrscheinlich.

Diese harten ökonomischen und politischen Folgeschäden eines ausdauernden Handelskonflikts kann sich weder Peking noch der US-Präsident leisten.

In Krisen stehen die Emerging Markets immer zuerst am Pranger

Nachdem die Aktien-Phantasie auf einen baldigen Handelsfrieden in arge Mitleidenschaft gezogen wurde, reagieren insbesondere die Börsen der Schwellenländer verschnupft, die weltkonjunkturell besonders sensitiv sind. Der Handelskonflikt verschärft den exportseitigen Dynamikverlust in China weiter. Die im April rückläufigen Exportzahlen unterstreichen dieses Bild. Aufgrund der engen Handelsverflechtungen belastet das die gesamte asiatische Wirtschaftsregion.

Immerhin hat Peking den Ernst der Wirtschaftslage erkannt und stabilisiert mit umfangreichen geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen indirekt auch die Nachbar-Konjunkturen. Ohnehin sind die Schwellenländer Asiens in puncto Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit sowie mit ihren Zukunftsbranchen wie Internet, Elektromobilität und Digitalisierung gut für die Zukunft gerüstet.

Darüber hinaus dürfte nach den Wahlen in Indien und Indonesien - aus denen die aktuellen wirtschaftsfreundlichen Regierungen als Sieger hervorgehen dürften - der Fokus der Anleger wieder auf diese konsumstarken Volkswirtschaften fallen, die weniger anfällig für weltkonjunkturelle Schwankungen sind.

