Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die deutsche Industrie konnte gestern positiv überraschen und so werden die Akteure an den Finanzmärkten heute nach Bestätigung einer sich abzeichnenden realwirtschaftlichen Erholung suchen, so die Analysten der Helaba.Potenzial dafür bestehe in den Produktionszahlen Spaniens. Hier sei im Monat Februar ein deutlicher Rückgang vermeldet worden. Die Erwartung eines Anstiegs erscheine damit nicht unbegründet, zumal das BIP-Wachstum im ersten Quartal mit +0,7% VQ solide ausgefallen sei. Im Hinblick auf die Geldpolitik der EZB würden die Daten aber kaum für ein massives Umdenken sorgen. So sei der Fahrplan bis mindestens Ende 2019 fixiert und es bedürfte einer nachhaltigen Erholung vieler Konjunktur- und Preiszahlen, um die EZB unter Druck zu setzen, davon abzuweichen. ...

