Die SIXT SE (ISIN: DE0007231326),Europas größter Mobilitätsdienstleister, hat ihren Wachstumskurs auch im ersten Quartal 2019 weiter fortgesetzt und konnte ihren Umsatz erneut deutlich steigern.

Entgegen einer sich abzeichnenden konjunkturellen Abkühlung in Europa und den USA legte der operative Konzernumsatz im Vergleich mit dem Vorjahr um 14,2 % auf 620,0 Mio. Euro zu. Zu diesem Wachstum hat vor allem die weiterhin stark steigende Nachfrage in den ausländischen Vermietgesellschaften beigetragen. Die Ertragslage war erwartungsgemäß von Mehraufwendungen für die Auslandsexpansion, die Anlaufphase der weltweit ersten integrierten Mobilitätsplattform SIXT ONE und die weitere Digitalisierung der Vermietungsprozesse geprägt. Auch der seit Jahresbeginn anzuwendende Bilanzierungsstandard IFRS 16 (Leasingverhältnisse) führt im Gesamtjahr 2019 zu einer Ergebnisbelastung im mittleren einstelligen Millionenbereich. Dennoch erreichte das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) mit 47,1 Mio. Euro nahezu den um den Verkauf der Beteiligung an DriveNow bereinigten Vorjahreswert von 48,2 Mio. Euro. Der Vorstand der SIXT SE bestätigt nach dem dynamischen Start die Prognosen für das Gesamtjahr 2019 und plant Investitionen in Höhe von rund 8 Mrd. Euro.

Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender der SIXT SE: "Das erste Quartal war für SIXT nicht nur wirtschaftlich erfolgreich, sondern auch zukunftsweisend. Wir haben bewiesen, dass wir unser Geschäftsmodell konsequent weiterentwickeln, uns zunehmend in ein Tech-Unternehmen wandeln und dabei profitabel sind. Start dafür war der Launch der neuen SIXT App samt der einzigartigen Mobilitätsplattform SIXT ONE Ende Februar. Damit dringen wir entscheidend in die Wachstumsmärkte unserer Branche vor. Bis zum Jahr 2030 erwarten Experten, dass der Mobilitätsmarkt auf 6.700 Mrd. US Dollar ansteigt." ...

