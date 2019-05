Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Medienkonzern Prosiebensat1 will seine am Vortag vorgestellte Streaming-Plattform "Joyn" schnell groß machen. "Wir hoffen, die Benutzer schnell zu einer großen Zahl zu treiben", sagte Prosieben-Vorstandschef Max Conze in einer Telefonkonferenz zu den Erstquartalszahlen des Konzerns. Das zusätzliche Bezahlangebot soll nach Möglichkeit noch in diesem Jahr stehen.

Die Plattform, die im Juni an den Start gehen soll, wird zunächst werbefinanziert und für den Nutzer kostenlos sein. In einem zweiten Schritt kommt dann ein Abo-Modell hinzu, mit dem der Nutzer auf weitere Bezahlinhalte zugreifen kann. "Das Subscription-Modell wird im frühen Herbst, späten Winter fertig sein", kündigte Conze in der Telefonkonferenz an.

"Wir haben uns bewusst für diese Kaskadierung entschieden", sagte der Manager. Es sei wichtig, im ersten Schritt ein Produkt zu präsentieren, auf das jeder zugreifen könne. Eine konkrete Prognose für die Nutzerzahlen zum Jahresende hat Conze nicht. Prosieben hatte bereits angekündigt, in den ersten zwei Jahren 10 Millionen Nutzer gewinnen zu wollen. Der Start von Joyn wird mit einer massiven Werbekampagne begleitet werden. Auch sollen Nutzer damit gelockt werden, dass teilweise ganze Serien und andere Formate dort verfügbar sein werden, bevor sie im Fernsehen zu sehen sind.

Die Plattform, die Prosieben gemeinsam mit dem US-Medienkonzern Discovery betreibt, ist ein wichtiges Projekt des CEO. Die beiden Partner investieren zusammen zu gleichen Teilen etwa 100 Millionen Euro in den neuen Dienst. Sie wollen damit beliebten Streaming-Portalen wie Netflix oder Amazon Prime etwas entgegensetzen.

Prosieben hat für die Inhalte von Joyn Partner an Bord geholt. So ist etwa das ZDF dabei, mit der ARD wird derzeit laut Conze in "sehr produktiven Gesprächen" verhandelt.

Prosieben-Konkurrent RTL will die Inhalte seiner Sender dort aber bisher nicht zur Verfügung stellen. Aber auch hier bleibt Conze Zuversichtlich. Er und Thomas Rabe, der den Chefposten bei der RTL Group kürzlich übernommen hat, würden sich "Ende diesen, Anfang nächsten Jahres dem Thema nochmal nähern."

