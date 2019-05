FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der deutlichen Markteintrübung in China Ende 2018 sieht Continental auf dem weltgrößten Automarkt derzeit keine klare Entwicklung. Zwar sei der März mit Blick auf die Autoproduktion nicht ganz so schlecht gewesen wie Januar und Februar, sagte Finanzvorstand Wolfgang Schäfer. Der April sei aber wieder schwächer gewesen. "Es gibt (derzeit) keinen eindeutigen Trend in China, so der Manager. An der grundsätzlich positiven Einschätzung für den chinesischen Automarkt habe sich aber nichts grundlegend geändert.

"Wir glauben unverändert, dass China mittelfristig weiter Wachstumspotenzial hat", sagte Schäfer zu Dow Jones Newswires. Weltweit rechnet der DAX-Konzern im zweiten Halbjahr - "initiiert" von China - mit einer leichten Belebung der Autoproduktion gegenüber dem ersten Halbjahr. Derzeit entwickele sich der Automarkt weltweit eher seitwärts.

China ist für den Hannoveraner Konzern von enormer Bedeutung. Conti will in den kommenden Jahren dort überproportional wachsen. 2018 erwirtschaftete der Konzern in Asien 22 Prozent des gesamten Umsatzes, der überwiegende Teil entfällt auf den chinesischen Markt. Der Asien-Anteil am Umsatz soll nach und nach auf 30 Prozent steigen. Im vergangenen Jahr sank der Autoabsatz in China allerdings überraschend kräftig und das erste Mal seit 1990.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/bam

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2019 04:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.