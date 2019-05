flatex Morning-news DAX update: Deutliche Kursverluste prägen die wichtigen asiatisch-pazifischen ...

Deutliche Kursverluste prägen die wichtigen asiatisch-pazifischen Aktienmärkte. Der Hang Seng China Enterprises Index verliert 2,0 Prozent, der Hong Kong Hang Seng Index 2,3 und der japanische Nikkei gibt um 0,9 Prozent nach. Der DAX liegt bei 12.111 Punkten und damit deutlich unter Vortagesschluss. Die Futures für den US-Handel verlieren derzeit ca. 0,7 Prozent.

Zur Charttechnik: Eine leichte Erholung und kein neues Verlaufstief, das sind die guten Nachrichten vom DAX nach dem gestrigen Handelstag. Der Deutsche Leitindex konnte den Mittwoch mit einem Plus von 0,72 Prozent auf 12.179,93 Zähler beenden. Für eine nachhaltige Entwarnung dürfte es trotzdem zu früh sein, denn schließlich schwebt das Damoklesschwert Handelsstreit weiterhin über den Finanzmärkten. Daher gilt es die Kursunterstützungen bei rund 12.030 und 11.846 Punkten im Auge zu haben. Weiter unten könnte ein jederzeit wieder einsetzender Kursverfall am Aufwärtstrend, der sich seit dem letzten markanten Tief am 27.12.18 etabliert hat, eine Unterstützung finden. Aktuell verläuft dieser bei rund 11.801 Punkten. Knapp darunter, bei 11.745, verläuft auch die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie (EMA-Basis). Die Marke von 12.000 Zählern stellt weiterhin nur eine psychologische, aber keine charttechnisch wichtige Marke dar. Auf dem Weg nach oben lauern Widerstände bei 12.252 und 12.319,05 Punkten in Form des Tageshochs vom Dienstag sowie später am Jahreshoch 2019 bei 12.435,67 Zählern.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/