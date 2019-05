Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro nach einem Treffen mit dem Vorstandschef des Chemiekonzerns auf "Sell" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die langfristig strukturellen Trends zusammen mit der führenden Position bei den Kosten in den meisten Märkten sprächen für Covestro, aber die kurzfristige Nachfrage- und Margenentwicklung bleibe schwach, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 08:51 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-05-09/10:51

ISIN: DE0006062144