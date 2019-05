Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts023/09.05.2019/10:30) - Umfassende IT-Sicherheit für Klein- und mittelständische Unternehmen (KMU) ist leicht umsetzbar, dennoch drehen sich viele Betriebe in diesem Punkt im Kreis. Die Gefahr durch Malware und Cyberkriminelle ist den Firmenlenkern wohl bewusst - doch es fehlen häufig die Zeit und das Fachwissen, um sich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen und die richtigen Weichen zu stellen. Abhilfe schafft hier der "Survival Guide" vom Security-Spezialisten ESET. Dieser Ratgeber führt Firmen und Betriebe in sechs pragmatischen Schritten zur sicheren IT. Das kostenlose PDF steht auf dem Security-Blog http://www.welivesecurity.de zum Download bereit. IT-Security: Gut gemeint, ist halb verloren Gefangen zwischen vollen Auftragsbüchern, Fachkräftemangel und bürokratischen Vorgaben bleibt vielen KMU nur wenig Zeit für ihre IT-Sicherheit. Während sie auf ihrem Gebiet die absoluten Experten sind, hapert es bei der Absicherung ihres Netzwerks oft beim benötigten Wissen. "Wenn der schulpflichtige Sohnemann als Administrator fungiert oder die Buchhaltungsangestellte per Handschlag zum Sicherheitsbeauftragten wird, dann weiß man sofort, warum sich Hacker auf diese Zielgruppe eingeschossen haben", sagt Thomas Uhlemann, Sicherheitsexperte von ESET. "Viele Firmen wünschen sich eine Blaupause, anhand derer sie die IT-Sicherheit selbst in die Hand nehmen oder einem externen Dienstleister ihre Wünsche exakt formulieren können. Genau das bietet unser Survival Guide." In 6 Schritten zur sicheren IT Die Experten von ESET haben ein Stufensystem entwickelt, das Unternehmen in überschaubaren Schritten zum Ziel führt. Anhand der sogenannten A-F-Methode verschaffen sich Firmenlenker überhaupt erst einmal einen Überblick und leiten dann die notwendigen Maßnahmen und Prozesse ab: * ASSESS - Dokumentation von Geräten, Risiken und Ressourcen * BUILD - Aufstellung von Sicherheitsrichtlinien * CHOOSE - Auswahl von Kontrollmechanismen * DEPLOY - Einführung von Kontrollmechanismen * EDUCATE - Schulung von Mitarbeitern, Führungskräften und Zulieferern * FURTHER - Weiterführende Dokumentation, Prüfung, Tests "Wer diese Schritte beherzigt und dann die geeigneten Sicherheitslösungen auswählt, steigert sein Sicherheitsniveau um ein Vielfaches. Malwareschutz, Verschlüsselung und 2-Faktor-Authentifizierung verwandeln auch kleinste Netzwerke in eine fast uneinnehmbare Festung", fasst Uhlemann zusammen. Know-how ins Unternehmen holen IT-Sicherheit als Prozess zu verstehen, ist ebenso von elementarer Wichtigkeit, wie der Einsatz passgenauer Sicherheitslösungen für die effektive Absicherung der Unternehmensdaten und der gesamten IT-Infrastruktur. Im Vergleich zu Großunternehmen verfügen gerade kleine bis mittelgroße Unternehmen jedoch nicht über die personellen Ressourcen und somit häufig nicht über das notwendige Fachwissen, um die richtigen IT-Security-Technologien und -Lösungen im erforderlichen Maße zu implementieren und auf die jeweiligen Strukturen anzupassen. Ein vielversprechender und hochfelixbler Ansatz stellen hier MSP-Lösungen dar, bei der das gesamte Handling und die Anpassung der genutzen Sicherheitslöungen von spezialisierten Systemhäsuern übernommen werden. Informatioen zu passgenauen MSP-Lösungen finden Unternehmen auf der ESET-Internetseite: https://www.eset.com/de/business/partner/msp Der Survival Guide kann hier heruntergeladen werden: https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2019/05/DE_IT_Sicherheit_fuer_ KMU_Survival_Guide-1.pdf Weitere Whitepaper: https://www.welivesecurity.com/deutsch/dokumente/white-paper (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Michael Klatte Tel.: +49 3641 3114 257 E-Mail: michael.klatte@eset.de Website: www.eset.com/de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190509023

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2019 04:30 ET (08:30 GMT)