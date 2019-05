Einbeziehung der Aktien der onoff Aktiengesellschaft in m:access des Freiverkehrs der Börse München DGAP-Ad-hoc: onoff Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges Einbeziehung der Aktien der onoff Aktiengesellschaft in m:access des Freiverkehrs der Börse München 09.05.2019 / 11:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Wunstorf, den 9. Mai 2019. Die onoff Aktiengesellschaft, Wunstorf, gibt bekannt, dass sämtliche 2.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft (ISIN: DE000A2BPNB1) ab dem 13. Mai 2019 in den Freiverkehr der Börse München einbezogen und im Marktsegment m:access zum Handel angeboten werden. Die Börse München hat den entsprechenden Zulassungsbescheid am heutigen Tag veröffentlicht. onoff Aktiengesellschaft, Wunstorf Pressekontakt onoff AG Niels-Bohr-Str. 6 31515 Wunstorf Ingrid Knoll +49 50319686-0 Ingrid.Knoll@onoff-group.de BeckerBeratungsGesellschaft (BBG) Klaus-Karl Becker +49 (0) 172 61 41 955 KKB@B-BG.de ISIN(s): DE000A2BPNB1 (Aktie) Börse: m:access in München Über onoff AG: Mit über 160 Mitarbeitenden an Standorten in Wunstorf, Berlin, Werne, Frankfurt, Augsburg und Wien ist die onoff Aktiengesellschaft der richtige Partner für die Umsetzung von Industrie 4.0 auf dem Weg der digitalen Transformation in zahlreichen nationalen und internationalen Projekten. onoff Aktiengesellschaft arbeitet mit ihren Tochtergesellschaften schon heute an den Lösungen für morgen, zum Wohle unserer Kunden und Mitarbeiter sowie unserer Anteilseigner.onoff engineering gmbh ist Partner für Prozessleitsysteme und Automatisierungslösungen in der Prozessindustrie und Versorgungswirtschaft. onoff it-solutions gmbh ist Partner für die Integration von MES und IT Lösungen in der Prozessindustrie. 09.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: onoff Aktiengesellschaft Niels-Bohr-Str. 6 31515 Wunstorf Deutschland Telefon: +49 5031 9686-0 Fax: +49 5031 9686-96 E-Mail: info@onoff-group.de Internet: www.onoff-group.de ISIN: DE000A2BPNB1 WKN: A2BPNB Börsen: Freiverkehr in München (m:access) EQS News ID: 809153 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 809153 09.05.2019 CET/CEST ISIN DE000A2BPNB1 AXC0171 2019-05-09/11:03