Der Lebensversicherungskonzern Sun Life Financial Inc. (ISIN: CA8667961053, TSE: SLF) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,525 kanadischen Dollar (CAD) an seine Aktionäre ausbezahlen. Dies ist eine Erhöhung um 0,025 CAD oder 5 Prozent. Die Ausschüttung erfolgt am 28. Juni 2019 (Record date: 29. Mai 2019). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 2,10 CAD ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite des Konzerns beträgt ...

