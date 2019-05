SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338) ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie, erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 einen Umsatz in Höhe von rund EUR 7,3 Mio. und verbuchte ein EBITDA in Höhe von rund EUR -8,1 Mio.

Uwe Bögershausen, CFO von SLM Solutions: "Das erste Quartal 2019 ist deutlich unter unseren Erwartungen verlaufen. Die negative Umsatz- und Ergebnisentwicklung resultiert aus Faktoren, die nicht das Potenzial von SLM widerspiegeln."

Meddah Hadjar, Vorstandsvorsitzender von SLM Solutions seit dem 01. Mai dieses Jahres, ergänzt: "Dass SLM Solutions mit der marktführenden Multilasertechnologie über attraktive Wachstumsaussichten verfügt, steht für mich außer Frage. Wir arbeiten an einer Strategie und gezielten Maßnahmen, wie SLM Solutions wieder weiter wachsen kann. Ich habe in der jüngeren Vergangenheit insbesondere in den Branchen Luftfahrt und Energie gesehen, wie additive Fertigungstechnologie in Fertigungsprozesse eingebunden werden kann. Auch in der Automobilbranche gibt es hierzu konkrete Anwendungsfälle. Ich bin überzeugt, dass mit zunehmender Verbreitung metallbasierter additiver Fertigungstechnologie SLM Solutions in die operative Profitabilitätszone hineinwachsen wird. Ich arbeite derzeit mit dem Team an konkreten Maßnahmen, um SLM Solutions zurück auf den Wachstumspfad zu führen."

Die Auftragseingänge lagen im ersten Quartal 2019 bei 7 bestellten Maschinen und damit um 53,3 % unter dem Vergleichsquartal des Vorjahres (Q1 2018: 15 Maschinen). Der Auftragseingangswert lag mit rund EUR 3,5 Mio. um 60,5 % unter dem Auftragseingangswert im Vorjahreszeitraum (Q1 2018: EUR 8,9 Mio.).

Die Gesamtleistung (Summe aus Umsatzerlösen, Bestandserhöhungen und anderen aktivierten Eigenleistungen) lag mit EUR 9,0 Mio. um 51,7 % unter dem Vorjahreswert (Q1 2018: EUR 18,6 Mio.), insbesondere begründet durch den Umsatzrückgang.

Die Personalaufwandsquote (im Verhältnis zur Gesamtleistung) ist von 37,7 % im ersten Quartal 2018 auf 92,9 % im ersten Quartal 2019 gestiegen. Die Materialaufwandsquote (in % der Gesamtleistung) lag in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres mit 61,4 % ebenfalls über Vorjahresniveau (Q1 2018: 51,6 %). Auch die Entwicklung dieser beiden Kennzahlen ist deutlich durch das abgesunkene Umsatzniveau geprägt.

Das EBITDA (Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern) lag im Berichtszeitraum bei rund EUR -8,1 Mio. (Q1 2018: EUR -1,6 Mio.).

Das Periodenergebnis lag mit EUR -7,7 Mio. deutlich unter dem Ergebnis für das Vergleichsquartal des Vorjahres (Q1 2018: EUR -3,1 Mio.). Dies entspricht einem unverwässerten und verwässerten Ergebnis je Aktie von je EUR -0,39 (Q1 2018: unverwässert und verwässert EUR -0,17).

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft bewegt sich mit 49,1 % aufgrund der am 28. März 2019 durchgeführten Kapitalerhöhung um rund EUR 13 Mio. auf Vorjahresniveau (Q1 2018: 49,6 %). Aufgrund dieser Kapitalmaßnahme sind die liquiden Mittel der Gesellschaft zum 31. März 2019 auf rund EUR 38,1 Mio. angestiegen ...

