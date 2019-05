SRH AlsterResearch AG: Traumhaus AG - Antwort auf die Frage nach bezahlbarem Wohnraum [Initialstudie/Kaufen/Kursziel: EUR 88] DGAP-News: SRH AlsterResearch AG / Schlagwort(e): Studie/Research Update SRH AlsterResearch AG: Traumhaus AG - Antwort auf die Frage nach bezahlbarem Wohnraum [Initialstudie/Kaufen/Kursziel: EUR 88] 09.05.2019 / 11:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Traumhaus AG: Antwort auf die Frage nach bezahlbarem Wohnraum [Initialstudie SRH AlsterResearch AG: Kaufen/Kursziel: EUR 88] ============================================================================ [Hamburg/Wiesbaden] Die SRH AlsterResearch AG hat mit einer Initialstudie das Coverage der Aktie der Traumhaus AG mit Sitz im hessischen Wiesbaden aufgenommen. Traumhaus ist etablierter Anbieter von in serieller Massivbauweise (Mauerwerksbau) erstellten Reihenhäusern und seit 2016 von zwei standardisierten Mehrfamilienhaustypen. Über die Standardisierung durch gleichbleibende Baumodule werden Bauzeit und Baukosten verringert und Vorteile auch unter Qualitätsaspekten erzielt. Das Unternehmen zählt mit dem 2019 geplanten Bau von rund 370 Wohneinheiten zu den zehn größten Herstellern von Reihenhäusern in Deutschland. Neben der Verdichtung im bestehenden Aktionsradius sollen sukzessive neue Regionen erschlossen werden. Mit der Erweiterung der Angebotspalette um standardisierte Mehrfamilienhaus-Typen hat die Traumhaus AG ihre Zielgruppe um institutionelle Investoren ausgebaut und bereits erste Globalverkäufe erfolgreich abgeschlossen. Zur Unternehmensbewertung der Traumhaus AG ziehen wir eine Multiplikatorenbewertung und ein DCF-Modell heran. Wir formulieren ein Kursziel von EUR 88,00. Das Anlageurteil bei unserer Ersteinschätzung lautet "Kaufen". Die Gesellschaft steht nach unserer Überzeugung vor einem deutlichen Wachstumsschub und ist zudem gegenüber Vergleichsunternehmen unterbewertet. Der noch geringe Free float wird sich mit von uns antizipierten Kapitalmaßnahmen verbessern. Zudem wird sich die steil verlaufende Gewinnentwicklung in günstigere Bilanzrelationen übersetzen (höhere Eigenkapitalquote). Vollständige Studie unter folgendem Link verfügbar (Bitte beachten Sie die Hinweise und den Disclaimer am Ende des Dokuments): https://www.alsterresearch.com/download/1184/ Über SRH AlsterResearch AG: AlsterResearch konzentriert sich auf Equity Research. Aktuell werden mehr als 70 verschiedene Aktien gecovert, der Großteil als Partner in einem Research Joint-Venture mit der Norddeutschen Landesbank. Das gemeinsame Portfolio umfasst mehr als 200 deutsche und internationale Werte. Zusätzlich verhilft AlsterResearch kleineren Unternehmen zu einer verbesserten Wahrnehmung am Kapitalmarkt und sucht für institutionelle Investoren kontinuierlich spannenden und erfolgversprechende Investitionsmöglichkeiten, speziell aus dem Small- und Mid-Cap Bereich. Diese werden regelmäßig im Rahmen von Investorenkonferenzen in ganz Deutschland sowie im europäischen Ausland präsentiert. 09.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 809157 09.05.2019 AXC0181 2019-05-09/11:17