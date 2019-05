Das Betriebsergebnis soll 2019 wie geplant 240 bis 280 Millionen Euro erreichen, wie das im MDax gelistete Geldhaus am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Auch den Einbruch beim Neugeschäft sah Finanzvorstand Marc Hess nicht als tragisch an: So habe der Konzern bei den abgeschlossenen Verträgen eine besonders hohe Marge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...