JPMorgan hat Continental nach endgültigen Zahlen des Autozulieferers und Reifenherstellers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Die Geschäftsentwicklung in der Reifensparte sei stärker als erwartet gewesen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Schwach sei allerdings die Sparte Interior gewesen, die Lösungen und Services für die Vernetzung, Steuerung und Bedienung von Fahrzeugen entwickelt./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 08:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / 08:18 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

