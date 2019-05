Hamburg (ots) -



Hamburg zwischen Swing und Schwarzem Freitag, Straßengewalt und Kokainfesten. In »Sturmzeichen« lässt Bestseller-Autor Boris Meyn die Hansestadt im Jahr 1929 wiederauferstehen: Der neueste Band der historischen Krimireihe erscheint am 21. Mai 2019 im Rowohlt Taschenbuch Verlag.



Eine vergnügliche Woche will Journalistin Ilka Bischop in ihrer Heimatstadt Hamburg verbringen. Ihre Pläne werden durchkreuzt, als ein jüdischer Bankier tot in der Alster aufgefunden wird. Statt sich zu amüsieren, ermittelt sie quer durch Hamburgs Unterwelten und politische Gruppierungen. Unterstützung und Insider-Infos erhält sie von ihrem Freund bei der Kripo. Der aufkeimende Nationalsozialismus treibt schließlich einen schmerzhaften Riss direkt durch Ilkas Familie und Freundschaften. Daneben fragt sich die emanzipierte Mittdreißigerin, ob sie schwanger ist - und wenn ja, von wem...



Reale Personen der Zeitgeschichte geben sich mit fiktionalen Figuren ein Stelldichein an Hamburger Orten, die die Stadt im Jahr 1929 und auch heute prägen.



»Ich will das nationalsozialistische Deutschland nicht fiktionalisieren, sondern die Vorgänge damals aus zeitgenössischer Perspektive verständlich und nachvollziehbar darstellen.« Boris Meyn



Boris Meyn, geb. 1961, ist promovierter Kunst- und Bauhistoriker. Er hat zahlreiche wissenschaftliche Publikationen zur Hamburger Architektur- und Stadtgeschichte veröffentlicht und parallel dazu begonnen, historische Kriminalromane zu schreiben. Die Bände um die Bischops sind Bestseller. Der Autor lebt in Wotersen im Lauenburgischen. Bisher von Boris Meyn bei Rowohlt erschienen: »Der Tote im Fleet«, »Der eiserne Wal«, »Die rote Stadt«, »Der blaue Tod«, »Die Schattenflotte«, »Totenwall«, »Elbtöter« und »Fememord«.



Bibliografische Angaben: Boris Meyn Sturmzeichen Historischer Kriminalroman Originalausgabe Mit Tafelteil 256 Seiten ISBN: 978-3-499-27470-1 Euro (D) 10,00 / Euro (AT) 10,30 Auch als E-Book erhältlich rororo Erstverkaufstag: 21. Mai 2019 https://www.rowohlt.de/taschenbuch/boris-meyn-sturmzeichen.html



