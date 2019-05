Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die neue 20 Mio. Euro-Unternehmensanleihe der TERRAGON AG, ein auf Wohnen im Alter spezialisierter Projektentwickler. Voraussichtlich bis zum 14. Mai 2019 ist die fünfjährige Anleihe (ISIN DE000A2GSWY7, WKN A2GSWY) mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt zu erwerben. Der jährliche Zinskupon der Debüt-Anleihe beträgt 6,5%. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit TERRAGON-Chef Dr. Michael Held über sein Unternehmen und die Emission gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Dr. Held, die TERRAGON AG begibt ihre erste Unternehmensanleihe. Warum ist dieses Finanzierungsinstrument für Ihre Zwecke geeignet?

Michael Held: Wir sind Marktführer im Bereich "Servicewohnen für Senioren" in Deutschland. Dabei handelt es sich um einen attraktiven Markt, in dem wir nicht nur über einen starken Track Record, sondern vor allem über ein hohes Projektvolumen und eine starke Akquisitionspipeline verfügen. Durch zusätzliches Fremdkapital können wir schneller weitere Projekte aus dieser Akquisitionspipeline realisieren. Das sind aus unserer Sicht beste Voraussetzungen, um mit einer Anleiheemission neue Investorengruppen am Kapitalmarkt anzusprechen und unsere Finanzierungsstruktur zu erweitern.

Anleihen Finder: Können Sie uns kurz erklären, wie die TERRAGON AG ihr Geld verdient?

Michael Held: Wir entwickeln seit 20 Jahren seniorengerechte Wohnanlagen. Unsere Immobilien sind hochmodern und barrierefrei konzipiert und ermöglichen den Bewohnern durch zusätzliche Serviceangebote ein selbstbestimmtes Wohnen bis ins hohe Alter. Als Projektentwickler steuern wir alle Prozesse der Wertschöpfungskette von der Grundstücksakquisition, der Projektierung, der Planung und dem Bau bis zum Verkauf.

Anleihen Finder: "Betreutes Wohnen" ist sicherlich ein Zukunftsfeld, aber aufgrund vieler Regularien bei weitem kein einfaches Terrain. Wie hat sich die TERRAGON-Gruppe am Markt etablieren können? Was ist das Alleinstellungsmerkmal der TERRAGON?

"Unser Geschäftsmodell unterliegt keinen gesonderten Regularien"

Michael Held: Im Gegensatz zu stationären Pflegeeinrichtungen unterliegt unser Geschäftsmodell mit dem Fokus auf "Servicewohnen für Senioren" keinen gesonderten ...

