Wien (pts029/09.05.2019/11:05) - Fast 9 von 10 würden eurocom Translation Services weiterempfehlen: Dieses ausgezeichnete Ergebnis brachte die diesjährige Umfrage zur Kundenzufriedenheit. Beinah schon zur Tradition geworden, trägt die jährliche Umfrage aber zu weiteren gezielten Verbesserungsmaßnahmen bei. Umfragen zur Kundenzufriedenheit sind bei eurocom nicht einfach Selbstzweck, sondern Teil eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und gelebter ISO-Normen. Nicht umsonst ist der Wiener Sprachdienstleister nach ISO 17100 und 9001 sowie TISAX zertifiziert. Daher werden damit verbundene Qualitätsziele konsequent umgesetzt und bei der nächsten Umfrage wieder abgefragt. Mit Erfolg, konnte eurocom doch die Zufriedenheit mit den eingehaltenen Lieferfristen steigern. Gleich 7 % und damit insgesamt 88 % vergaben hier ein "Sehr gut", die restlichen 12 % immerhin ein "Gut". Weitere Verbesserungen, noch zufriedenere Kunden Ebenfalls sehr erfreulich waren die weiteren Steigerungen auf der Zufriedenheitsskala um 5% auf 88% hinsichtlich der Reaktionszeit bei Anfragen, von 6% beim Informationsfluss bzw. Kommunikation und von 4 % bei Kompetenz und Freundlichkeit. Auch der Fachkompetenz und technisches Know-how stellen die Kunden ein großartiges Zeugnis aus. Nicht einmal 3 % bewerten hier mit einem "Weniger gut". Die überwältigende Mehrheit vergibt ein "Sehr gut" (59 %) bzw. "Gut" (38 %). Genau gleich liegen die Zahlen hinsichtlich der Qualität der Übersetzungen. Das Engagement für individuelle Wünsche wurde ausschließlich mit "Sehr gut" (79 %) und "Gut" (21 %) klassifiziert. Da es in beiden letztgenannten Bereichen einen leichten Rückgang bei den "Sehr gut"-Beurteilungen gab, analysiert und plant eurocom hier ganz bewusst Optimierungsmaßnahmen. "Hier gilt es anzusetzen und uns weiter zu verbessern", unterstreichen die beiden CEOs, Anita Wilson und Klaus Fleischmann. Sie wollen aber die Gelegenheit auch nutzen, um sich bei den Kunden für die hohe Beteiligung - fast jeder 3. Kunde beantwortete den Fragebogen - zu bedanken und, last but not least, bei den Mitarbeitern für die exzellenten Leistungen. "Unsere Kunden loben neben Pünktlichkeit und Professionalität vor allem auch Genauigkeit, Kompetenz, Engagement, Flexibilität und Partnerschaftlichkeit unserer Mitarbeiter", betonen Wilson und Fleischmann: "Wir haben also viele Gründe, um auf unsere Mitarbeiter stolz zu sein!" Und das sagen unsere Kunden über uns "Wir arbeiten seit nunmehr über 10 Jahren täglich mit unseren eurocom Projektmanagern auf einer partnerschaftlichen Ebene zusammen - das macht nicht nur Spaß, sondern liefert auch ausgezeichnete Sprachdienstleistungen für unsere internationalen Kunden." "Die Übersetzungen von eurocom werden schnell und professionell umgesetzt. Der transparente Workflow und die schnellen Reaktionszeiten ermöglichen uns einen reibungslosen Ablauf der Erstellung unserer Verkaufsunterlagen." "Ich schätze, dass die Übersetzungen fristgerecht und einwandfrei geliefert werden. Auch bei spontanen Projekten reagiert eurocom extrem schnell." (Ende) Aussender: Kaleidoscope GmbH Ansprechpartner: Arnold Zimmermann Tel.: +43 1 253 5 352 12 E-Mail: arnold@kaleidoscope.at Website: www.kaleidoscope.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190509029

