Unmittelbar vor den neuen Verhandlungen am Donnerstag in Washington warf US-Präsident Donald Trump der chinesischen Führung Wortbruch vor. "Sie haben das Abkommen gebrochen", sagte Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Florida. "Das können sie nicht tun." Weil China aus seiner Sicht bei den Verhandlungen bereits gemachte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...