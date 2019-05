In den vergangenen Jahren stieg der Markt für Medizintechnik respektive für Medizinprodukte. Auch in Zukunft ist dieser Trend weiterhin steigend und ein Einbruch ist noch nicht in Sicht. Jede Person mit dem entsprechenden Zugang zum Markt versucht für sich selbst die beste Behandlung zu bekommen. Durch den demographischen Wandel und die Veränderung von sozialen Standards sagen Marktprognosen eine noch größere Nachfrage in den nächsten Jahren voraus. Es gibt hierzu unterschiedliche Darstellungen, der generelle Markttrend liegt bei einer Zuwachsrate von rund fünf Prozent pro Jahr.

Die Möglichkeiten in der Entwicklung im Bereich der kundennahen häuslichen Pflege oder der Roboter-gestützten Behandlungsmethoden bringen dabei Entwickler und Technologien an Grenzen, an die sie vor Jahrzehnten noch nicht dachten. Die zentrale Herausforderung für Entwickler ist es, die Gesundheit zu verbessern, ohne dabei die Risiken für den Anwender oder Patienten zu erhöhen.

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) ist ein wichtiger Aspekt, den jede Neuentwicklung erfüllen muss. Allerdings lassen Systemdesigner diese Anforderungen teilweise im Laufe der Entwicklung außer Acht. Es ist entscheidend, die Anstrengungen zur Unterdrückung von Störungen möglichst früh in ein Design einfließen zu lassen, um so mögliche Änderungen und damit auflaufende Kosten im späten Zertifizierungsprozess zu verhindern. Die Integration eines EMV-Filters am Ende einer Entwicklung kann die Größe des Endproduktes beeinflussen oder die Markteinführung auf Grund von fehlenden Zertifizierungen verzögern oder sogar verhindern.

Ein gutes Bespiel für eine Medizinprodukt-Entwicklung mit eingeschränkten Platzverhältnissen sind etwa automatisierte Infusionssysteme, die mit einem isolierenden Schlauch direkt an den Patienten angeschlossen sind. Dabei muss die Medikamentenvergabe programmierbar und zuverlässig sein, was natürlich eine gewisse Störfestigkeit der Kontrolllogik voraussetzt.

An diesem Punkt kommt die EMV ins Spiel. Um die kontinuierliche Funktion der Pumpen zu gewährleisten, ist es entscheidend, nicht mit anderen Geräten im selben Raum oder am selben Einspeisepunkt zu interferieren, etwa als Störquelle ...

