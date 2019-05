Hamburg (ots) -



Andrea Fratini wird Leiterin Kommunikation bei Plan International Deutschland. Sie startet am 16. Mai 2019 und wird die interne und externe Kommunikation verantworten, die strategische Arbeit in diesen Bereichen weiterentwickeln und neue Impulse setzen, um die Erfolgsgeschichte der Kinderhilfsorganisation fortzuschreiben. Plan International Deutschland setzt sich für eine Welt ein, in der die Rechte der Kinder geachtet werden und Mädchen gleichberechtigt sind.



Fratini verantwortet seit Anfang 2015 als Director Corporate Communications die Unternehmenskommunikation der Bauer Media Group in Deutschland, die sie für das Medienhaus erfolgreich strategisch entwickelt und implementiert hat. Zuvor war sie als Head of Media und Public Relations für die börsennotierte Zeal SE in London, vormals Hamburg, tätig. Die Kommunikationswirtin arbeitete vorab für den Jahreszeiten Verlag - nach Stationen in Hamburg und ihrer Tätigkeit als Journalistin in Italien übernahm sie dort die Position der Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ihre ersten beruflichen Erfahrungen sammelte Fratini in der Industrie und Unternehmensberatung.



Maike Röttger, Vorsitzende der Geschäftsführung von Plan International Deutschland: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Andrea Fratini. Mit ihr kommt eine vielseitige und dynamische Kommunikationsmanagerin an Bord, die die Geschäftsführung und das gesamte Plan-Team mit ihrem Know-how optimal unterstützen wird. Unser Ziel, in allen Bereichen effektiver, transparenter, effizienter und nachhaltiger zu wirken, werden wir mit Andrea Fratini durch zeitgemäße Kommunikation fördern."



