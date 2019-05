Eine Prognose-Erhöhung und öffentliche Erwägungen eines Aktienrückkaufs haben der Aktie von Wirecard am Mittwoch kräftigen Rückenwind verliehen. Zum Handelsschluss stand ein Plus von fast fünf Prozent auf 140 Euro an der Kurstafel. Einen Teil der Gewinn muss die Wirecard-Aktie am Donnerstag allerdings wieder abgeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...