In Japan setzt Toyota auf mehr als bloß Fahrzeugbau. Gemeinsam mit Panasonic bastelt der Autobauer an einer gemeinsamen Wohnungsbau-Sparte.

Toyota und Panasonic basteln an einem Joint Venture ihrer jeweiligen Wohnungsbau-Sparten in Japan. Das neue Unternehmen solle Technologien wie vernetzte Autos und das Internet der Dinge umfassen, teilte der Autobauer Toyota am Donnerstag mit, der in seinem Heimatland auf mehr als bloß Fahrzeugbau setzt. Panasonic erklärte, seine Unterabteilung für Immobilienbau werde in das Joint Venture eingegliedert. Die Zusammenführung soll bis Januar 2020 abgeschlossen sein.

