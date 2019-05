-------------------------------------------------------------- treibstoff herunterladen http://ots.de/ZnE26e --------------------------------------------------------------



Von Social-Media-Planung bis zum Fotografen-Briefing: In der neuen Ausgabe von treibstoff (1/19) dreht sich alles um Praxiswissen. Das Magazin der dpa-Tochter news aktuell über Tipps und Tools für die wichtigsten Kommunikationsskills.



Die Themen der aktuellen Ausgabe:



- "Das bisschen Social Media": Dos and Don'ts für eine gelungene Social-Media-Planung - "Der schmale Grat": Wie schreibt man passende Social-Media-Postings? Von Robert Michel alias Rob Vegas, Buzzfabrik - "Bewusste Vergänglichkeit - das Story-Format": Das hippe Social-Media-Feature richtig einsetzen - "Wie bekomme ich, was ich mir vorstelle?": Anleitung für ein gelungenes Fotografen-Briefing. Von Sebastian Schneider, KEYSTONE-SDA-ATS - "Dreiklang statt Manifest": Was muss in ein Influencer-Briefing rein? Von Hendrik Martens, Bundesverband Influencer Marketing e.V. - "On the record": Tipps und Tools für Smartphone-Videos - "Hörbal Essences": Professionelle Podcasts selbst gemacht - "Content Curation in drei Schritten": So geht's. Von Marie-Christine Schindler, PR-Beraterin und Bloggerin - "Von der Kunst zu überzeugen": Auf was kommt es beim Pitchen an? - "Klare Kante zeigen": Interviews geben leicht gemacht - "Glückliche Kollegen": How to bake a cake



Das Magazin treibstoff der dpa-Tochter news aktuell beschäftigt sich mit Themen rund um Kommunikation, PR, Marketing, Pressearbeit Events, Work Life, Trends und Media. Feste Rubriken wie Comic, Best Practice, Gastbeiträge, Zahlen der Ausgabe und Infografiken ergänzen das jeweilige Schwerpunktthema. Neben der Printausgabe steht das aktuelle Magazin zusätzlich zum Download bereit unter: http://ots.de/sXar7a



Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.



