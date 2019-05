Bei Real wird es nach dem Verkauf an ein Konsortium rund um den Hamburger Immobilieninvestor Redos zu "signifikanten Veränderungen kommen" in Bezug auf Geschäftsmodell, Kostenstruktur und Store-Netzwerk. Es sei aber zum jetzigen Zeitpunkt zu früh für weitere quantitative Aussagen, sagte Metro-Chef Olaf Koch in der Telefonkonferenz mit Journalisten. Dies sei Teil der Verhandlungen in den kommenden Wochen, man habe Exklusivität vereinbart, aber "noch kein Sale- und Purchase-Agreement" unterschrieben.

Das Laden-Netzwerk werde sicher verkleinert werden, das sei "auch wirtschaftlich vernünftig" und "wäre auch unter Metro der Fall gewesen", so Koch. Um wieviel, werde man in den nächsten 12 Wochen diskutieren. Falls Real in den drei Jahren, in denen Metro an Real noch beteiligt ist, noch Verluste schreibe, werde dies die 500 Millionen Euro, die nach der Transaktion in Metros Kasse fließen, "nur marginal nach unten ziehen", so CFO Christian Baier. Real leidet seit langem unter schwachen Umsätzen und geringen Margen. Zudem haben viele Märkte einen starken Renovierungs- und Modernisierungsbedarf.

