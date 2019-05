Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Covestro nach einer Investorenkonferenz mit Vorstandschef Markus Steilemann auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die Nachfragesituation sei verglichen mit dem ersten Quartal unverändert, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wolken am Horizont lösten sich nur langsam auf. Das zweite Halbjahr sollte für den Chemiekonzern aber besser werden./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-05-09/12:34

ISIN: DE0006062144