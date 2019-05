++ Allianz fällt nach Hauptversammlung ++ DE30 kämpft nahe 61,8% Fibo-Niveau des Abwärtstrends von 2018 ++ HeidelbergCement und Deutsche Telekom mit Ergebnissen für Q1 2019 ++Die europäischen Aktienmärkte eröffneten am Donnerstag nach der schwachen Performance der chinesischen Aktien tiefer. Die Stimmung verschlechterte sich, nachdem weitere Tweets von US-Präsident Donald Trump zeigten, dass es immer noch große Unsicherheit bei den Verhandlungen zwischen den USA und China gibt. Aktien aus Frankreich und Schweden gehörten am Donnerstagmorgen zu den größten Underperformern, während Aktien aus Polen in den ersten Handelsminuten dem Abwärtsdruck widerstehen konnten. Alle 19 Branchen-Subindizes aus dem STOXX Europe 600 eröffneten tiefer, wobei Bergbauunternehmen und Versicherer am meisten nachgaben. Der DE30 ...

