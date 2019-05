Krombach (ots) -



Die neue tropische Erfrischung: Krombacher's Fassbrause Mango



Bei Krombacher's Fassbrause wird es exotisch. Deutschlands beliebteste Fassbrause erweitert ihr Produktportfolio und bringt ab Mai die neue Sorte Mango auf den Markt. Damit wird die erfolgreiche 'limonadige' Sortenreihe weiter ausgebaut und neue Verwender für die Marke gewonnen. Tropisch-fruchtig und erfrischend prickelnd sorgt die neue Fassbrause für noch mehr Vielfalt im Regal und macht durch seine blaue Optik besonders auf sich aufmerksam. Krombacher's Fassbrause gibt es damit in sieben leckeren Geschmacksrichtungen.



0,00% Alkohol und höchste Qualität aus Überzeugung



Wie auch alle anderen Sorten wird die neue Fassbrause mit Malzauszug hergestellt und nicht mit alkoholfreiem Bier. Damit handelt es sich um ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk mit 0,00% Alkohol. Der Einsatz hochwertiger, natürlicher Zutaten und regelmäßige Qualitätskontrollen der Rohstoffe und Fertigprodukte garantieren höchste Krombacher Qualität.



Neue Kampagne: "Mach auf für Vielfalt"



Die Fassbrause Marke Nummer 1 ist pünktlich zum Beginn der warmen Jahreszeit mit einer neuen Kampagne gestartet. "Mach auf für Vielfalt" - so lautet der Claim. Und dabei wird es bunt. Phantasievolle Illustrationen inszenieren die Sortenfamilie und machen gute Laune. Mit viel Natürlichkeit, Leichtigkeit und Kreativität werden die Fassbrause Sorten zum Leben erweckt. Lars Dammertz, Leiter Produktmanagement Neue Marken der Krombacher Brauerei: "Unsere neue Kampagne fängt die phantasievolle und vielfältige Welt von Krombacher's Fassbrause ein und macht Lust auf spritzige Erlebnisse und exotische Abenteuer. Mit der neuen Sorte und der Kampagne macht der Sommer noch mehr Spaß!"



Aktiviert wird die Kampagne durch Großflächenplakate, Funkspots sowie Onlinebewegtbild und Social-Media-Aktivitäten. Auch am POS sorgt ein aufmerksamkeitsstarkes Kommunikationspaket für entsprechende Impulse. Aktuell läuft bereits die Krombacher's Fassbrause Funk-Kampagne mit den neuen Spots. Ein ganz besonderes Highlight ist die eigens dafür entwickelte Musik. Die Klänge und Sounds wurden speziell aus Krombacher's Fassbrause-Flaschen, Kästen und Kronkorken von "Kids in a Candy Store" entwickelt und vertont.



Die Düsseldorfer Kreativagentur BUTTER. ist hauptverantwortlich für die Markenführung und Kampagnenentwicklung.



