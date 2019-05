Unterschleissheim (www.anleihencheck.de) - Egal, ob es zu einer Einigung im Brexit-Streit kommt oder nicht, die Briten nehmen an der Europawahl teil, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.Nach einem zweimaligen Aufschub des EU-Austritts habe Premierministerin Theresa May eine Teilnahme an der Wahl eigentlich vermeiden wollen. Doch selbst bei einer Einigung zwischen den Torys und der Labour Party vor der Wahl am 23. Mai würde die Zeit für eine Ratifizierung des Vertrags zu knapp werden. Aber nach einem Durchbruch sehe es ohnehin nicht aus. Damit sei eine absurde Situation eingetreten: Das Vereinigte Königreich mühe sich weiterhin um einen Austritt aus der EU und kämpfe parallel dazu um Sitze im neuen EU-Parlament. Je nachdem, wie stark dann die EU-feindlichen Brexiteers würden, könnte dies der EU erhebliche Probleme einbrocken, die der Lage in einer Schraubzwinge gleichen würden. Während seitens der Briten die EU-Gegner im eigenen Parlament pöbeln würden, dürften auf der anderen Seite Ungarn und Rumänien, die viele der gemeinsamen EU-Werte ohnehin missachten würden, weiter für Unruhe sorgen. Umso wichtiger scheine es, dass bei der Wahl die integrativen, pro-europäischen Kräfte gestärkt würden. ...

